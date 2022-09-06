شكرا لقرائتكم خبر عن العربية: تعطل مطار حلب جراء قصف إسرائيلى وسوريا تحول الرحلات إلى دمشق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت قناة العربية، في خبر عاجل لها منذ قليل، خروج مطار حلب عن الخدمة جراء قصف إسرائيلي وسوريا تحول جميع الرحلات إلى دمشق.

وفى وقت سابق أعلن المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة لسوريا، عمران ريزا، أمس الإثنين، أن صندوق سوريا الإنساني (SHF) خصص 30.8 مليون دولار أمريكي للتدخلات المنقذة للحياة استجابة للاحتياجات المتزايدة بسرعة للناس في سوريا.

ووفق مكتب الشؤون الأنسانية للأمم المتحدة، يحتاج 14.6 مليون سوري إلى مساعدة إنسانية لتلبية احتياجاتهم الأساسية، بزيادة قدرها 1.2 مليون عن عام 2021. وبفضل المساهمات وفي الوقت المناسب من 12 مانحًا في عام 2022، بإجمالي 37.3 مليون دولار، سيصل هذا المخصص من صندوق الإسكان الاجتماعي إلى بعض الأشخاص الأكثر ضعفاً في سوريا، بمن فيهم الأطفال وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والحوامل، بمساعدات إنسانية عاجلة.