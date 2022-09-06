شكرا لقرائتكم خبر عن العراق: 75 مليون يورو منحة من الاتحاد الأوروبي لدعم النازحين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المتحدث باسم مجلس الوزراء العراقي وزير الثقافة حسن ناظم، إن الاتحاد الأوروبي سيمنح العراق 75 مليون يورو لدعم النازحين.

وأضاف ناظم - خلال مؤتمر صحفي عقب جلسة المجلس اليوم الثلاثاء، وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع) - أن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي شدد خلال الجلسة على أن الحكومة ستعمل حتى اللحظة الأخيرة وأن تتعامل دون انفعالات إزاء الأحداث الأخيرة.

وأشار إلى أن المجلس قرر شمول كل من توفي في الأحداث الأخيرة بقانون تعويض المتضررين، مؤكدًا أن ما حدث في الأيام الأخيرة يؤكد ضرورة الاحتكام إلى الحوار.

من جهة أخرى، نفت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، اليوم الثلاثاء، استدعاء رئيس مجلس مفوضية الانتخابات.

وقال المركز الإعلامي للمحكمة - في بيان أوردته (واع) - إنه لا صحة لما يتداول بخصوص استدعاء رئيس مجلس مفوضية الانتخابات إلى جلسة المحكمة الاتحادية الخاصة بالدعوى المنظورة من قبلها والمتعلقة بطلب حل مجلس النواب.