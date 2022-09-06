شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 18 فلسطينيًا من مناطق مُختلفة بالضفة الغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء 18 فلسطينيًا من مناطق متفرقة بالضفة الغربية، بعد ليلة شهدت فيها مُحافظة "جنين" الشمالية اقتحامًا استثنائيًا استخدم فيه الاحتلال 100 آلية عسكرية واستشهد خلاله شاب وأصيب 22 آخرين، وفجر خلاله منزل رعد حازم وهو منفذ عملية شهدتها "تل أبيب" في وقت سابق هذا العام.

وقالت مصادر أمنية وطبية فلسطينية إن 6 مواطنين فلسطينيين أصيبوا بالرصاص الحي في القدم، من قوات خاصة من جيش الاحتلال "مستعربون"، خلال مواجهات اندلعت عقب اقتحام القوات لمخيم "الجلزون" الواقع في شمال رام الله والقريب من مستوطنة "بيت أيل".

واعتقلت قوات الاحتلال حسب المصادر الأمنية أربعة من المخيم من بينهم شقيقان.. أما في حي أم الشرايط بمدينة البيرة المتاخمة لرام الله بوسط الضفة، اعتقلت قوات الاحتلال فلسطينيين اثنين بعد مداهمة منزليهما.

وفي محافظة بيت لحم الواقعة إلى الجنوب من القدس المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال 4 فلسطينيين من منطقة واد شاهين وقرية "كيسان"، وبمدينة الخليل، الواقعة جنوب الضفة الغربية، اعتقلت قوات الاحتلال 7 فلسطينيين، فيما تم اعتقال آخر من بلدة "السموع" الواقعة جنوب مُحافظة الخليل.