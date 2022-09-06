شكرا لقرائتكم خبر عن أبو الغيط: نرصد فى ليبيا ابتعادا عن منطق التسوية مما يهدد باشتعال الصراع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، من ابتعاد ليبيا عن منطق التسوية بما يهدد باشتعال الصراع.

جاء ذلك خلال كلمة أحمد أبو الغيط فى الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة الـ158 للمجلس الوزاري العربي برئاسة ليبيا.

وطالب الأمين العام لجامعة الدول العربية، القوى السياسية والمكونات في العراق للجوء للحوار والإبقاء على مشاكل البلاد داخليا، مشيرًا إلى أن الحل السياسي هو الأمثل لكافة صراعات الدول، مؤكدًا أن القضية الفلسطينية هي قضية عربية حية.

واعتبر أن التحرك الجماعي العربي تجاه الأزمة في أوكرانيا دلالة مهمة على عمق التنسيق بين دولنا.