شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اليمنى والمقاومة الشعبية يصدان هجوما حوثيا فى تعز جنوب غرب البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت قوات الجيش الوطنى اليمنى والمقاومة الشعبية عن صد هجوم لجماعة الحوثى، فى الجبهة الغربية لتعز جنوب غرب البلاد، وذلك ضمن خروقات الجماعة المتواصلة للهدنة الأممية.

وذكر المركز الإعلامى لمحور تعز - حسبما نقلت قناة "اليمن" الفضائية، اليوم الثلاثاء، أن هجمات الجماعة الحوثية، تركزت في جبهة "العنين"، حيث حاولت مهاجمة مواقع الجيش في "تباب الشابعة والصنادق ومنطقة العنين" بالتزامن مع محاولتها التسلل في جبهة "كلابة" شمال شرق المدينة، غير أن قوات الجيش أفشلت كل تلك المحاولات.

وأوضح المركز أن خروقات الجماعة الحوثية بلغت منذ أمس وحتى فجر اليوم ثمانية خروقات، قٌتل خلالها جندي وأصيب آخر فيما قتل وأصيب عدد من عناصر جماعة الحوثي وتنوعت باقية الخروقات بين قنص واستهداف بالأسلحة الخفيفة والمتوسط والثقيلة والطيران المسير.

وكان وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمنى، معمر الإرياني، قد طالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن والمبعوثين الأممي والأمريكي بإصدار إدانة واضحة لممارسات جماعة الحوثي التخريبية لجهود التهدئة وإنهاء الحرب وإحلال السلام في اليمن.