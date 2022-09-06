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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تفقد محافظ المهرة محمد علي ياسر، اليوم، جاهزية الوحدات الأمنية في مدينة الغيظة..مطلعًا على أحوال منتسبي قيادة الأمن العام والقوات الخاصة وشرطة الدوريات وأمن الطرق في مدينة الغيضة.

محافظ المهرة يتفقد أوضاع الوحدات الأمنية ويشيد بجهودها في حفظ الأمن

وأكد المحافظ، على ضرورة مواصلة اليقظة العالية التي يتمتع بها منتسبي الأجهزة الأمنية إلى جانب وحدات القوات المسلحة، وتكامل الجهود للوصول إلى النجاحات المحققة في مكافحة الإرهاب والمخدرات والتهريب بمختلف أشكاله..مشيدًا بجهود الوحدات الامنية ودورها في تعزيز الأمن والاستقرار بالمحافظة.

من جانبه اكد مدير عام الشرطة والأمن العميد مفتي سهيل، وقوف ومساندة الأجهزة الأمنية للسلطة المحلية في حفظ الأمن والتنمية وفرض هيبة الدولة في عموم مديريات المحافظة.



وفي سياق منفصل شاركت الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية، في الاجتماع الثاني لوكالات تنظيم الأدوية الوطنية لمنظمة التعاون الإسلامي، اليوم، المنعقد في مدينة اسطنبول التركية.

وأوضح المدير العام التنفيذي للهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية رئيس وفد الهيئة الدكتور عبدالقادر الباكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الاجتماع سيناقش على مدى ثلاثة ايام، استراتيجيات الدول لتقوية هيئاتها الوطنية للأدوية ودور السلطات المختصة في مكافحة الأوبئة وتبادل الخبرات في تطوير وتصنيع اللقاحات والأدوية من منظور إسلامي تكاملي.. مشيرًا إلى أن الاجتماع سيشكل فرصة لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات للأنظمة التنظيمية الوطنية للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في مكافحة الأدوية المقلدة وغير القانونية.



اطلق اليوم، بالمركز المجتمعي للحماية بمديرية مأرب الوادي، مشروع تمكين (750) امرأة في برنامجي محو الأمية ومعلمات الريف بالمديرية الذي تنفذه المؤسسة الطبية الميدانية بالشراكة مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين وفرع جهاز محو الأمية ومكتب التربية بالمحافظة.

ويهدف البرنامج، لتأهيل 50 معلمة ريفية ومحو أمية 700 امرأة ضمن الأنشطة المجتمعية للنساء والفتيات التي تنفذها المؤسسة، في 7 مخيمات و23 فصل دراسي بمختلف مدارس عزل وقرى مديرية مأرب الوادي بالتنسيق مع السلطة المحلية بالمديرية.

وأشار مدير عام مديرية مأرب الوادي صالح حمد جرادان، إلى أهمية تنفيذ مثل هذه المشاريع في محو أمية النساء والفتيات المتسربات من المدارس بسبب الحرب والنزوح والاوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة.. مشيدًا بجهود وتدخلات المؤسسة الإنسانية في مجالات الحماية والخدمات الاغاثية والمجتمعية في المديرية.

وقع مدير مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب الدكتور عبدالعزيز الشدادي، اليوم، مع مع مدير مكتب الجمعية الدولية لرعاية ضحايا الحروب والكوارث بمأرب الدكتور اشرف باحمران، مذكرة تفاهم لتقديم خدمات طبية وعلاجية للنازحين والمجتمع المضيف بالمحافظة.

وتتضمن المذكرة تشغيل الوحدة الصحية بمخيم الجفينة للنازحين التي سبق أن نفذتها المنظمة، ورفدها بالكوادر الطبية والأدوية، لتقديم الرعاية الصحية الأولية ومتابعة حالات سوء التغذية لـ 22 ألف و500 نازح ونازحة من سكان المخيم الذي يحتضن أكبر تجمع للنازحين في الجمهورية بما يزيد عن 200 ألف نازح ونازحة.

كما تتضمن مذكرة التفاهم تزويد مكتب الصحة بأدوية الأمراض المزمنة والتي تعاني محافظة مأرب من نقص فيها نظرا لزيادة عليها من قبل المرضى، سيتم توزيعها على عدد من المسشفيات والمرافق الصحية بالمحافظة.

دشن مكتب التربية والتعليم في محافظة مأرب، اليوم، توزيع 3 الاف حقيبة مدرسية مع المستلزمات الدراسية على الطلاب في مدارس بمخيمات النازحين والذي تنفذه مؤسسة بناء للتنمية بدعم من صندوق التعليم عبر المجلس النرويجي ضمن مشروع الوصول إلى التعليم للاطفال النازحين والمجتمع المضيف بالمحافظة.

واكد نائب مدير عام مكتب التربية والتعليم بالمحافظة عبدالعزيز الباكري، على اهمية التدخلات لشركاء العمل الانساني في كتلة التعليم لمساندة مكتب التربية والاهالي والطلاب في تسيير العملية التعليمية وتجاوز التحديات والمعوقات.

من جانبه اشار رئيس المؤسسة الدكتور عبدربه مفتاح، إلى ان المشروع يستهدف دعم 3000 الاف طالبًا وطالبة من النازحين والمجتمع المضيف الاشد فقرًا في مدارس (صفية، الفاروق، معاذ ابن جبل) بمخيمات نازحين في مديريتي المدينة والوادي، بهدف تخفيف اعباء الاسر في توفير المستلزمات المدرسية لابنائهم وتمكينهم من الالتحاق بالتعليم والتحصيل العلمي.

