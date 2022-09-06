شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر لقاء وزاري مشترك يناقش وضع منفذ رأس العارة في محافظة لحج والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ناقش لقاء مشترك عقد، اليوم، بالعاصمة المؤقتة عدن، وضم وزراء النقل الدكتور عبدالسلام حُميد، والزراعة والثروة السمكية اللواء سالم السقطري، والشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور محمد الزعوري، ومحافظ محافظة لحج اللواء أحمد التركي، ورئيس مصلحة الجمارك عبدالحكيم القباطي، السبل الكفيلة بتصحيح وضع منفذ رأس العارة وتيسير نشاطه وفقًا للنظم المالية والجمركية والأمنية المعمول بها بكافة الموانئ بالمناطق المحررة.

لقاء وزاري مشترك يناقش وضع منفذ رأس العارة في محافظة لحج

وجرى خلال اللقاء، اتخاذ الخطوات اللازمة بهذ الشأن وتشكيل لجنة فنية من وزارات النقل والمالية والداخلية والسلطة المحلية للنزول إلى المنفذ لدراسة الاحتياجات الفنية والأمنية بمافيها التجهيزات اللازمة التي تمكن الجهات الحكومية المنتدبة للعمل وممارسة مهامها وفق النظم والتشريعات ورفع تقريرها للجنة الوزارية، والاتفاق على ان تستمر قيادة السلطة المحلية في محافظة لحج برئاسة المحافظ اللواء أحمد التركي بالتنسيق مع وزارة النقل في تقديم الدراسات والمتطلبات اللازمة لتحويل المنفذ إلى ميناء في المستقبل بعد الرفع لمجلس الوزراء واتخاذ قرار بذلك.

وأكد وزير النقل، اهتمام الوزارة بشأن معالجة وضع منفذ رأس العارة بمنطقة الصبيحة في محافظة لحج من منطلق توجهات الوزارة والحكومة لمعالجة الاختلالات وعدم السماح بدخول السلع والمواد الا بصورة رسمية وقانونية وذلك ترجمة لبرنامج الحكومة والمصفوفة الرئاسية التي تهدف إلى استعادة البناء المؤسسي للدولة.

تفقد محافظ المهرة محمد علي ياسر، اليوم، جاهزية الوحدات الأمنية في مدينة الغيظة..مطلعًا على أحوال منتسبي قيادة الأمن العام والقوات الخاصة وشرطة الدوريات وأمن الطرق في مدينة الغيضة.

وأكد المحافظ، على ضرورة مواصلة اليقظة العالية التي يتمتع بها منتسبي الأجهزة الأمنية إلى جانب وحدات القوات المسلحة، وتكامل الجهود للوصول إلى النجاحات المحققة في مكافحة الإرهاب والمخدرات والتهريب بمختلف أشكاله..مشيدًا بجهود الوحدات الامنية ودورها في تعزيز الأمن والاستقرار بالمحافظة.

من جانبه اكد مدير عام الشرطة والأمن العميد مفتي سهيل، وقوف ومساندة الأجهزة الأمنية للسلطة المحلية في حفظ الأمن والتنمية وفرض هيبة الدولة في عموم مديريات المحافظة.

دشن مكتب التربية والتعليم في محافظة مأرب، اليوم، توزيع 3 الاف حقيبة مدرسية مع المستلزمات الدراسية على الطلاب في مدارس بمخيمات النازحين والذي تنفذه مؤسسة بناء للتنمية بدعم من صندوق التعليم عبر المجلس النرويجي ضمن مشروع الوصول إلى التعليم للاطفال النازحين والمجتمع المضيف بالمحافظة.

واكد نائب مدير عام مكتب التربية والتعليم بالمحافظة عبدالعزيز الباكري، على اهمية التدخلات لشركاء العمل الانساني في كتلة التعليم لمساندة مكتب التربية والاهالي والطلاب في تسيير العملية التعليمية وتجاوز التحديات والمعوقات.

من جانبه اشار رئيس المؤسسة الدكتور عبدربه مفتاح، إلى ان المشروع يستهدف دعم 3000 الاف طالبًا وطالبة من النازحين والمجتمع المضيف الاشد فقرًا في مدارس (صفية، الفاروق، معاذ ابن جبل) بمخيمات نازحين في مديريتي المدينة والوادي، بهدف تخفيف اعباء الاسر في توفير المستلزمات المدرسية لابنائهم وتمكينهم من الالتحاق بالتعليم والتحصيل العلمي.

طالب وزير الاعلام والثقافة والسياحة معمر الارياني، المجتمع الدولي والامم المتحدة ومجلس الامن والمبعوثين الاممي والامريكي بإصدار إدانة واضحة لممارسات مليشيا الحوثي التخريبية لجهود التهدئة، وإنهاء الحرب واحلال السلام في اليمن.

وقال معمر الارياني في تصريح لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) "أن مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران تراوغ وتناور رافضة تنفيذ التزاماتها التي نصت عليها بنود الهدنة في رفع الحصار الذي تفرضه على ملايين المدنيين في محافظة تعز، وكل الخيارات والمبادرات التي طرحت بهذا الشأن بما فيها مقترح المبعوث الاممي، رغم مرور خمسة أشهر منذ بدء سريان الهدنة الأممية".

وأضاف الارياني "ان تعنت مليشيا الحوثي في تنفيذ بنود الهدنة، ورفضها فتح المعابر وتسهيل تنقل المواطنين بين المحافظات، يؤكد من جديد للعالم اجمع مسئوليتها الكاملة عن عرقلة جهود التهدئة والحل السلمي للأزمة في اليمن، ومسئوليتها عن المأساة الإنسانية المتفاقمة لليمنيين منذ اندلاع الحرب التي فجرها الانقلاب".

ودعا الارياني، المجتمع الدولي لاتخاذ موقف رادع وحازم لإجبار مليشيا الحوثي الارهابية على تنفيذ التزاماتها بموجب بنود الهدنة، وفي المقدمة رفع الحصار بشكل كلي عن تعز وإنهاء معاناة الملايين من المدنيين المتواصلة منذ 7 سنوات.