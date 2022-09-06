شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الاحتلال تقتحم "جنين" لهدم منزل منفذ هجوم تل أبيب وتقتل شابا فلسطينيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقتحمت قوة من جيش الاحتلال الإسرائيلي، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، مدينة "جنين" الواقعة في شمال الضفة الغربية، من عدة محاور لهدم منزل رعد حازم، مُنفذ الهجوم الذي وقع في تل أبيب في وقت سابق من العام الجاري.

وأصابت قوات الاحتلال الشاب الفلسطيني، محمد موسى محمد سباعنة (29 عامًا) بالرصاص الحي خلال قيامه بتصوير عملية الاقتحام، ما أدى إلى استشهاده.

وقالت مصادر أمنية وطبية فلسطينية، إن اشتباكات اندلعت بين شباب جنين وقوات الاحتلال في مناطق مختلفة من أحياء المدينة، ما أسفر عن إصابة سبعة شبان على الأقل برصاص الاحتلال الاسرائيلي، أحدهم حالته خطيرة.

كانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال تقدر بنحو 100 آلية عسكرية ترافقها جرافة، اقتحمت المدينة من عدة محاور، وأغلقت مداخلها.

ويتزامن اقتحام الاحتلال لمدينة "جنين" مع الذكرى السنوية الأولى لعملية هروب الاسرى من سجن جلبوع "شديد الحراسة" في شمال إسرائيل.

وتشهد جنين مواجهات بشكل متكرر بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال التي صعدت من اقتحاماتها للمدينة ومخيمها منذ واقعة سجن جلبوع في سبتمبر الماضي، وفي شهر مايو الماضي، استشهدت الصحفية الفلسطينية الميدانية شيرين أبو عاقلة في المدينة ذاتها لدى قيامها بتغطية اقتحام للاحتلال.