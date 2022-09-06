شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. فرص سقوط أمطار فى السعودية وصحو بالإمارات وحار بالكويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصا على تقديم الخدمات المتكاملة للقراء الكرام، يقدم الخليج 365 خدمة نشر أحول الطقس في دول الخليج اليوم ، فى السطور التالية:-

السعودية:

لازالت الفرصة مهيأة لظهور السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة قد يمتد تأثيرها إلى المدينة المنورة.

الإمارات:

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم الثلاثاء صحوا بوجه عام، وتظهر السحب شرقاً قد تكون ركامية بعد الظهر، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً مثيرة للغبار.

الكويت:

حار و رطب نسبيا على المناطق الساحلية والرياح متقلبة الإتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 32 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة.