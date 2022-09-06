شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن يطالب بإدانة دولية واضحة لممارسات الحوثي التخريبية ضد جهود السلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب وزير الاعلام والثقافة والسياحة اليمني، معمر الارياني، المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن والمبعوثين الأممي والأمريكي بإصدار إدانة واضحة لممارسات الحوثيين التخريبية لجهود التهدئة وإنهاء الحرب وإحلال السلام في اليمن.



وقال معمر الإرياني، في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، الاثنين: "إن الحوثيين تراوغ وتناور رافضة تنفيذ التزاماتها التي نصت عليها بنود الهدنة في رفع الحصار الذي تفرضه على ملايين المدنيين في محافظة تعز، وكل الخيارات والمبادرات التي طرحت بهذا الشأن بما فيها مقترح المبعوث الأممي، رغم مرور خمسة أشهر منذ بدء سريان الهدنة الأممية".



وأضاف الإرياني: "إن تعنت مليشيا الحوثي في تنفيذ بنود الهدنة، ورفضها فتح المعابر وتسهيل تنقل المواطنين بين المحافظات، يؤكد من جديد للعالم أجمع مسئوليتها الكاملة عن عرقلة جهود التهدئة والحل السلمي للأزمة في اليمن، ومسئوليتها عن المأساة الإنسانية المتفاقمة لليمنيين منذ اندلاع الحرب التي فجرها الانقلاب".



ودعا الإرياني المجتمع الدولي لاتخاذ موقف رادع وحازم لإجبار مليشيا الحوثي الإرهابية على تنفيذ التزاماتها بموجب بنود الهدنة الأممية واتفاق الحديدة، وفي المقدمة رفع الحصار بشكل كلي عن تعز وإنهاء معاناة الملايين من المدنيين المتواصلة منذ 7 سنوات.



وكان رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، الدكتور رشاد محمد العليمي، قد أكد، في وقت سابق اليوم، التزام المجلس بخيار السلام العادل والشامل وفق المرجعيات الثلاث المتفق عليها وطنيًا وإقليميًا ودوليًا، داعيًا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته ازاء خروقات وانتهاكات الحوثيين، ووضع حد لمشروعها التدميري المتعلق بزراعة الألغام والمتفجرات المحرمة دوليًا، وتهديد خطوط الملاحة الدولية.