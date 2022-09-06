شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس تونس يطلع على الاستعدادات لانتخابات مجلس النواب في 17 ديسمبر القادم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث الرئيس التونسي قيس سعيد مع رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر، استعدادات الهيئة لانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب في 17 ديسمبر القادم.

وذكرت رئاسة الجمهورية التونسية، في بيان الاثنين، أن ذلك جاء خلال استقبال الرئيس التونسي لرئيس الهيئة بقصر قرطاج.

وأكّد الرئيس سعيد أنه "سيتم وضع مشروع نص جديد مع اعتبار الملاحظات والمقترحات التي سيتقدم بها الذين دعموا المسار الإصلاحي ليوم 25 يوليو وانخرطوا في عملية التأسيس الجديد عكس الذين يظهرون ما لا يبطنون وتسلّلوا باسم هذا المسار دون أن تكون لهم أي علاقة به".

وكان رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قد ترأس ونائبه ماهر الجديدي وعضوي الهيئة محمود الواعر ومحمد نوفل الفريخة، في وقت سابق اليوم بمقر الهيئة جلسة عمل مع الجهاز التنفيذي خصصت لمتابعة الاستعدادات الخاصة بالاستحقاقات الانتخابية القادمة وتقدم أعمال اللجنة المكلفة بإعداد التقرير النهائي حول استفتاء 25 يوليو الماضي.

تم خلال اللقاء تبادل الرأي حول التحضيرات الخاصـــة بالاستحقاقات الانتخابية القادمة، حيث أكد رئيس الهيئة على الأهمية التي يوليهـــا لإطلاق هذه التحضيرات بشكل مسبق والبدء في الإعداد الجيـد للمسار الانتخابي القادم بهدف توفير كافة أسباب النجاح لهذه المواعيد الانتخابية الهامـة على ضوء الدستور الجديد ومنها بالخصوص الانتخابات التشريعية المقرر تنظيمها آخر العام وانتخابات المجلس الوطني للجهات والأقاليم وكذلك الانتخابات المحليــــة والجهوية.