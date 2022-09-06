شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر سابقة تاريخية لـ "أبل" في أمريكا.. هواتف آيفون أكثر من أندرويد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - كشفت دراسة جديدة للمنصة البحثية Counterpoint Research عن إحصائية لم تشهدها نسب استخدام الهواتف الذكية في الولايات المتحدة من قبل.

ووفق موقع "بيزنس إنسايدر"، الدراسة البحثية كشفت للمرة الأولى أن مستخدمي هواتف آيفون في أمريكا، تخطوا في عددهم مستخدمي هواتف أندرويد للمرة الأولى على الإطلاق، في تفوق يحسب لشركة أبل قبل أيام قليلة من انطلاق مؤتمرها السنوي المرتقب.

والدراسة اعتمدت على نسبة الهواتف المستخدمة فعليا بين المستهلكين في الولايات المتحدة، دون النظر لنسب الشحن والتوريد للشركات نفسها.

نظرا لأن الاعتماد على معرفة نسبة الهواتف المستخدمة بشكل فعلي شملت أيضا الهواتف التي قام بشرائها المستهلكون مستعملة، إضافة للإصدارات الجديدة التي تم توزيعها في الأسواق.

وكشفت الدراسة عن تفوق عدد مستخدمي هواتف أبل على عدد مستخدمي هواتف أندرويد للمرة الأولى منذ طرح أول هاتف ذكي من أبل عام 2007 بالولايات المتحدة.

ومن المنتظر انطلاق مؤتمر أبل السنوي للكشف أحدث إصداراتها في موعد محدد له بعد غد الأربعاء الموافق 7 سبتمبر/أيلول الجاري.