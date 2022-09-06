شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النفط الكويتى يشيد بقرار أوبك بعودة الحصص إلى مستوياتها السابقة فى أكتوبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط الكويتي الدكتور محمد الفارس بقرار (أوبك +) العودة بالحصص في شهر أكتوبر المقبل إلى مستوياتها السابقة خلال أغسطس الماضي.

وقال الفارس - في بيان الاثنين بعد مشاركته في الاجتماع (44) للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج (JMMC) في تحالف (أوبك +) والاجتماع الوزاري (32) لتحالف (أوبك +) عبر تقنية الاتصال المرئي - إن الزيادة بـ 100 ألف برميل يوميا كانت فقط في شهر سبتمبر الجاري مبينا أن الحصة المقررة لدولة الكويت ستكون 811ر2 مليون برميل يوميا.

وأوضح أن تحالف (أوبك +) يصل من خلال اجتماعاته الشهرية الدورية إلى أفضل السبل للحفاظ على استقرار ميزان العرض والطلب في السوق النفطية العالمية وفق رؤية شاملة لكافة الدول تتماشى مع فهم دقيق لاحتياجات الأسواق النفطية وحجم الامدادات.

وأضاف أن قرارات (أوبك +) التوافقية بين الأعضاء تصب دائما في مصلحة الأسواق وتضمن أمن الإمدادات في السوق، مؤكدا أن (أوبك +) نالت ثقة المنتجين والمستهلكين وجميع الأطراف المعنية باستقرار السوق النفطي العالمي وتوازنه.

وشدد على أن دولة الكويت تدعم جميع الجهود الرامية لحماية استقرار السوق من التقلبات الأخيرة التي تهدد بتقويض الوظائف الأساسية للسوق إذ أن "انفصام" السوق الفورية عن الأسواق الآجلة لا يسمح بتحقق فاعلية استخدام الآليات والقدرة على التحوط بكفاءة وحسن إدارة المخاطر.

وأكد أن (أوبك +) لديها من المرونة ضمن اتفاق إعلان التعاون للتعامل مع التحديات المختلفة وقد أثبتت ذلك خلال الأعوام 2020 و2021 في استعادة التوازن في السوق وتعافيها.