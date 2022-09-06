شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النفط العراقى: أوبك حريصة على تحقيق مزيد من الاستقرار للأسواق العالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار إسماعيل، الاثنين، أن مجموعة "أوبك +"، التي تضم تحالف منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" والمنتجين المستقلين، حريصة على تحقيق مزيد من الاستقرار للأسواق العالمية، والعمل على إعادة التوازن بين العرض والطلب، من خلال التعاطي الواقعي مع الظروف والعوامل المؤثرة فيه.

وأوضح إسماعيل، عقب مشاركته في الاجتماع الوزاري (أوبك +) عبر المنصة الإلكترونية، في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن الدول المنتجة للنفط أقرت في اجتماعها تخفيض مستوى الإنتاج للدول المنضوية في الاتفاق بكمية 100 ألف برميل باليوم اعتبارًا من شهر أكتوبر المقبل بعد المتغيرات التي شهدتها الأسواق النفطية في الآونة الأخيرة.

وأضاف أن الاجتماع تضمن مراجعة ومناقشة التقارير الفنية والتوصيات الخاصة بتطورات السوق النفطية والعوامل المؤثرة، والتوقعات خلال الأشهر المقبلة، مشيرًا إلى أهمية الاتفاق الجماعي في معالجة المتغيرات والتحديات التي تواجه السوق النفطية.