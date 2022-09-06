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السعودية وغينيا الاستوائية تبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية

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القاهرة - سامية سيد - بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم الإثنين، مع وزير خارجية غينيا الاستوائية سيميون أويونو إيسونو أنج، أوجه التعاون المشترك، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات.


وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن الجانبين بحثا أيضا - خلال اللقاء - سبل تكثيف التنسيق المشترك بما يخدم مصالح البلدين، إلى جانب بحث التطورات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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