شكرا لقرائتكم خبر عن فلسطين: تقرير إسرائيل بشأن استشهاد شيرين أبو عاقلة محاولة للتهرب من قتلها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، اليوم الإثنين، إن التقرير الإسرائيلي حول استشهاد الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة، هو مُحاولة إسرائيلية جديدة للتهرب من مسئولية قتلها.

ونسبت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية "وفا" إلى أبو ردينة قوله في تعقيب على نتائج التحقيق الإسرائيلي الذي صدر اليوم أن كل الدلائل والوقائع والتحقيقات التي أجريت تثبت أن إسرائيل هي الجاني وهي من قتلت شيرين وعليها أن تتحمل مسئولية جريمتها.

وأكد أبو ردينة أن القيادة الفلسطينية ستواصل متابعة ملف استشهاد شيرين أبو عاقلة مع كافة الجهات الدولية ذات العلاقة، وعلى رأسها محكمة الجنايات الدولية، إلى جانب كافة الملفات التي يجري متابعتها لحماية حقوق الشعب الفلسطيني .

وأضاف أبو ردينة أنه لن يتم السماح لإسرائيل بالإفلات من العقاب على جرائمها المستمرة ضد الشعب الفلسطيني ومقدساته الإسلامية والمسيحية.