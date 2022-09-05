شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش العراقي يدمر 4 أوكار إرهابية لـ"داعش" في الأنبار غربي البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكن الجيش العراقي، اليوم الإثنين، من تدمير أربعة أوكار تابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي في محافظة الأنبار الواقعة غرب البلاد.

ونقلت قناة (السومرية نيوز) العراقية عن مصدر أمني عراقي قوله: إنه "استمرارا للعمليات الأمنية والاستباقية التي تنفذ في العاصمة بغداد لملاحقة العناصر الإرهابية وتجفيف منابعها وتعزيزا للأمن والاستقرار في جميع مناطق العاصمة تمكنت قوة أمنية مشتركة خلال عملية تفتيش في شمال غرب قضاء راوة بمحافظة الأنبار من ضبط 4 أوكار تابعة لتنظيم داعش الإرهابي".



وأشار المصدر إلى مواصلة القوات الأمنية المشتركة ملاحقة العناصر الإرهابية وفلول تنظيم "داعش" لبسط الأمن والاستقرار في بغداد والسيطرة على جميع أنحاء البلاد.



ويتزامن تصاعد سير العمليات العسكرية والإجراءات الأمنية مع مخاوف أمنية من تكرار الخروقات والهجمات لـ "داعش" على النقاط الأمنية والمناطق، ومن شأن تلك الجهود الحثيثة أن تضع حدا للشائعات والأقاويل التي تحاول بث الرعب بين المواطنين وتؤكد على سيطرة المؤسسة الأمنية والعسكرية على الأوضاع الأمنية في البلاد.