شكرا لقرائتكم خبر عن العراق: العثور على 6 أوكار لداعش خلال عملية أمنية بجبال حمرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، اليوم الاثنين، العثور على 6 أوكار لعناصر تنظيم "داعش" الإرهابي في سلسلة جبال حمرين.



وذكرت الخلية - في بيان أوردته قناة السومرية نيوز - أنه بإشراف قيادة العمليات المشتركة، استمرت القطعات الأمنية في واجباتها المكلف بها خلال المرحلة السابعة من عملية "الإرادة الصلبة"، حيث تمكنت ضمن قاطع قيادة عمليات ديالى من العثور على أوكار للإرهابيين في سلسلة جبال حمرين.



وأشار البيان إلى أنه تم العثور على ٦ أوكار لعناصر عصابات "داعش" الإرهابية في معسكر عائشة بداخلها حزام ناسف وعبوات مختلفة محلية الصنع ودراجتين ناريتين، لافتًا إلى أنه تم تفجير المواد المضبوطة موقعيًا.