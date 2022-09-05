شكرا لقرائتكم خبر عن تضرر 1300 أسرة نازحة جراء السيول بمحافظة أبين باليمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين فى محافظة أبين باليمن، تضرر أكثر من 1300 أسرة فى مخيمات النازحين جنوبى اليمن، جراء الأمطار والسيول الناجمة عنها.

وذكرت الوحدة -في بيان أوردته قناة (اليمن) الفضائية، اليوم الاثنين، أن الأمطار الغزيرة التي ضربت أجزاء مختلفة من المحافظة يوم الجمعة الماضي، تسببت بإلحاق أضرار كبيرة بمساكن وممتلكات 1338 أسرة نازحة.

ودعت الوحدة التنفيذية الشركاء في المجال الإنساني إلى سرعة التدخل للتخفيف من معاناة النازحين المتضررين.