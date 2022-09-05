شكرا لقرائتكم خبر عن العراق: مقتل إرهابيين اثنين وتدمير 12 وكرًا خلال عمليات عسكرية بكركوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقي اللواء يحيى رسول، اليوم الاثنين، مقتل إرهابيين اثنين، وتدمير 12 وكرًا؛ خلال عمليات "الإرادة الصلبة - المرحلة السادسة" في كركوك شمال البلاد.

وقال رسول - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - إنه "تم معالجة 63 عبوة ناسفة، والعثور على 70 قذيفة هاون، بالإضافة إلى معالجة 17 صاروخ قاذفة، وضبط حزامين ناسفين، والعثور على قاذفتين".