شكرا لقرائتكم خبر عن الحرس الوطنى التونسى يحبط 8 عمليات هجرة غير شرعية وينقذ 161 شخصا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الإدارة العامة للحرس الوطنى التونسى، إحباط 8 عمليات هجرة غير شرعية الليلة الماضية وإنقاذ 161 شخصًا بينهم 134 من جنسيات إفريقية مختلفة.