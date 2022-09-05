شكرا لقرائتكم خبر عن الحرس الوطنى التونسى يحبط 8 عمليات هجرة غير شرعية وينقذ 161 شخصا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلنت الإدارة العامة للحرس الوطنى التونسى، إحباط 8 عمليات هجرة غير شرعية الليلة الماضية وإنقاذ 161 شخصًا بينهم 134 من جنسيات إفريقية مختلفة.
وذكر متحدث باسم الإدارة - فى بيان اليوم الاثنين، أنه في إطار العمليات الاستباقية تمكنت وحدات الحرس الوطنى التونسى بنابل والمهدية من ضبط 10 أشخاص بصدد التحضير للقيام بعمليات هجرة غير شرعية.
وأوضح أنه باستشارة النيابة العامة أذنت باتخاذ الإجراءات القانونية في شأن المذكورين.