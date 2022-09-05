شكرا لقرائتكم خبر عن قائد الجيش اللبنانى يتوجه لإيطاليا لبحث سبل التعاون ودعم المؤسسة العسكرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجه قائد الجيش اللبنانى العماد جوزيف عون، إلى إيطاليا لبحث سبل التعاون مع الجيش الإيطالى، وكيفية دعم المؤسسة العسكرية اللبنانية.

وأكد الجيش اللبنانى، أن الزيارة تأتي تلبية لدعوة رئيس أركان الدفاع الإيطالى الأدميرال جوسيبى كافو دراجون؛ لبحث سبل التعاون المشترك.

وكان الجيش اللبناني قد تسلم في شهر فبراير الماضي مركبا بحرية و3 آليات مقدمة هدية من السلطات البحرية في حفل أقيم في قاعدة بيروت البحرية بحضور نائب رئيس الأركان للتجهيز بالجيش اللبناني العميد الركن زياد نصر ممثلا لقائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون، وسفيرة إيطاليا في لبنان نيكوليتا بومباردييري، وقائد العمليات العسكرية في القوات المسلحة الإيطالية الجنرال فرانشيسكو باولو فيليولو.