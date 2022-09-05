شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة عنصرين من الجيش العراقى جراء انفجار عبوة ناسفة فى ديالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مصدر أمني عراقي اليوم الاثنين إصابة عنصرين من قوات الجيش جراء انفجار عبوة ناسفة في محافظة ديالي.

وقال المصدر في تصريح لقناة (السومرية نيوز) العراقية، إن عبوة ناسفة استهدفت الجيش خلال عمليات الإرادة الصلبة في محافظة ديالي، ما أسفر عن إصابة عنصرين من القوات.

وكان مصدر أمني عراقي قد أفاد في وقت سابق اليوم بانفجار عبوة ناسفة محلية الصنع في العاصمة بغداد، دون وقوع إصابات بشرية.