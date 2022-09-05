شكرا لقرائتكم خبر عن مسئول يمنى: الحوثيون ينتهكون الهدنة ويقصفون منطقة بمحافظة لحج جنوبى اليمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مسؤول ملف الأسرى في الحكومة اليمنية النقيب ياسر الحدي، أن جماعة الحوثي قصفت منطقة الحد بيافع في محافظة لحج جنوبي اليمن.

وقال الحدي حسبما نقلت قناة (اليمن) الإخبارية اليوم الاثنين، إن القصف خلف إصابات بالغة بصفوف المدنيين، وهو ما يعد خرقا جديدا للهدنة.

وكانت جماعة الحوثي قد قامت أمس بقصف منازل المواطنين في مديرية الحد بمحافظة لحج، مما أسفر عن إصابات بالغة بصفوف المدنيين، كما شنت جماعة الحوثي قصفا مدفعيا مماثلا على مديرية قعطبة شمالي غرب محافظة الضالع.