شكرا لقرائتكم خبر عن مساعدة وزير الخارجية الأمريكى: اشتباكات المنطقة الخضراء جعلت العراق على حافة الهاوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت مساعدة وزير الخارجية الأمريكى لشؤون الشرق الأوسط باربرا ليف، اليوم الاثنين، إن اشتباكات المنطقة الخضراء جعلت العراق على حافة الهاوية وربما تقود لحرب أهلية.

وأضافت باربرا ليف،في تصريح خاص لقناة " السومرية نيوز"، أن الصراع السياسي الأخير بين النخب السياسية لا يحل إلا على طاولة المفاوضات والحوار، مؤكدة على ضرورة أن ترتكز المفاوضات على 3 محاور أساسية هي استقرار العراق ودعمه وأمنه ، مشددة على ضرورة أن تجلس جميع اطياف العراق على طاولة الحوار.

وأكدت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط أن الادارة الأمريكية تتابع عن كثب الأحداث العراقية بدقة، موضحة أن ما جرى الأسبوع الماضي له تأثير كبير على الانسداد السياسي وجعل العراق على الهاوية وربما تقود لحرب أهلية".

وقالت المسئولة الأمريكية إن الحوار الذي يجري حاليا ما هو الا المسار الصحيح للمضي قدما بحل الازمة ولا نتوقع حلحلة الأمور بجلسة واثنين".

وأوضحت باربرا ليف "أن الصدر لديه اصوات وجمهور كبير، نعتقد ان صوت الصدر مع القيادات الاخرى ضروري جدا ان يتم سماعه والإصغاء له، وبخلاف ذلك سيتم جر البلاد الى الهاوية".

وكانت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط باربرا ليف ، في وقت سابق اليوم ، التزام واشنطن بدعم أمن واستقرار العراق.

وقالت ليف - خلال اجتماعها مع الرئيس العراقي برهم صالح حسبما أفادت قناة (الحرة) الأمريكية - إن واشنطن تدعم الحوار الوطني بين كافة الاطراف السياسية لحل الأزمة العراقية.

وقد بحث الرئيس العراقي برهم صالح مع مساعدة وزير الخارجية الأمريكى لشؤون الشرق الأوسط باربرا ليف، تطورات الأوضاع الإقليمية، فيما أكدا ضرورة نزع فتيل الأزمات التي تكتنف المنطقة.