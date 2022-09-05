شكرا لقرائتكم خبر عن القوات الصومالية تنفذ عملية عسكرية ضد ميلشيا الشباب الإرهابية بمحافظة شبيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفذت القوات المسلحة الصومالية عملية عسكرية ضد مليشيات الشباب الإرهابية فى منطقة "بصرة" التابعة لمحافظة "شبيلى الوسطى".

وأوضحت القوات - فى بيان وفقا لوكالة الأنباء الصومالية اليوم الاثنين، أن العملية أسفرت عن قتل أعضاء من مليشيات الشباب الإرهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة، كما تم تدمير كل الأماكن التي تمركزوا فيها.

جدير بالذكر أن الأجهزة الأمنية تبذل جهودا بمنع أى تهديد للشعب الصومالى، والقضاء على العناصر الإرهابية.