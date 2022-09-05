شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد شاب فلسطينى متأثرا برصاص الاحتلال خلال مواجهات فى الضفة الغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استشهد الشاب الفلسطينى طاهر محمد زكارنة، مُتأثرًا بإصابته الخطيرة برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى خلال مواجهات فى "قباطية" جنوب محافظة جنين الواقعة فى شمال الضفة الغربية.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية - في بيان صحفي - أن الشاب زكارنة (19 عامًا) أصيب برصاصة في الرأس، وأخرى في القدم اليمنى ورصاصة في الفخذ الأيسر وحروق؛ ما أدى إلى استشهاده بعد وصوله المستشفى.

وقال شهود عيان إن شابًا آخر أصيب برصاص الاحتلال خلال اقتحامها قباطية، فيما تم اعتقال خمسة آخرين.

وأشار نادي الأسير الفلسطينى، إلى أن الشهيد زكارنة أسير مُحرر أمضى 8 أشهر في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وقال مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور، إن قوات الاحتلال اعتقلت الأسيرين المحررين أنور نضال سباعنة ونزار محمد حنايشة عقب مداهمة منزليهما، إضافة إلى الشاب عدي مناصرة عقب مداهمة مكان عمله في مخبز.

وفي السياق ذاته، داهمت قوات الاحتلال عدة منازل في مدينة جنين، واعتقلت الأسير المحرر محمد نصيف غوادرة، وأمين ماهر السعدي.