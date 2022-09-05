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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قال باحثون من جامعة ستانفورد ميديسين إن هناك مقياسا مؤثرا آخر، يمكنه التنبؤ بالوفيات، يسمى "عمر النوم".

وعمر النوم هو العمر المتوقع الذي يرتبط بصحة الفرد بناء على نوعية نومه، وقام خبير النوم إيمانويل مينوت وزملاؤه بتحليل نحو 12000 دراسة، ركزت كل منها على الفرد، والتي أبلغت عن خصائص نومهم - مثل حركة الذقن والساق، والتنفس وضربات القلب. وكان هدفهم تطوير نظام يحدد عمر المرء للنوم، وباستخدام التعلم الآلي، يحدد الاختلافات في النوم التي ترتبط ارتباطا وثيقا بالوفيات..

باحثون يكشفون يدرسون "عمر النوم" للتنبؤ بالوفاة

ما الهدف من دراسة علم النوم؟

يقول مينوت عندما تنام، تكون منفصلا عن المدخلات الحسية فأنت، من الناحية المثالية، لا تتضايق من العالم الخارجي الصاخب أو الأضواء الساطعة.

أثناء النوم، ليس الدماغ فقط هو الذي يمر ببرنامج تلقائي، ولكن معدل ضربات القلب والتنفس يتغيران أيضا، ويمكن أن تكون الاختلافات في هذه تنبؤات مبكرة باضطراب صحي، حيث نقضي نحو ثلث حياتنا نائمين، لذا فهو عنصر أساسي في رفاهيتنا العامة

من المعروف جيدًا أنه في حالة أي اضطراب تقريبا، يعد النوم أحد الأشياء الأولى التي تضطرب، على سبيل المثال، قبل نحو خمس أو 10 سنوات من ظهور الأعراض الأخرى لدى مرضى باركنسون، يحدث اضطراب نوم محدد يقوم خلاله المريض بإخراج الأحلام أو الصراخ أو اللكمات في الحائط بعنف.

ما هو أهم اكتشاف من الدراسة؟

يوقل مينوت كانت النتيجة الرئيسية التي توصلنا إليها أن تجزئة النوم، عندما يستيقظ الناس عدة مرات طوال الليل لأقل من دقيقة دون أن يتذكروها، كان أقوى مؤشر على الوفيات، على الرغم من أننا نرى رابطا في البيانات، إلا أن كيفية مساهمته في الوفيات غير معروفة. هذا يختلف عن الشخص الذي يدرك أنه كان يستيقظ، والذي يحدث أثناء اضطرابات النوم مثل الأرق.

إن تحديد سبب كون تجزئة النوم ضارا جدا بالصحة هو أمر نخطط لدراسته في المستقبل.

هل يمكننا قياس عمر نومنا؟ هل يمكن تحسينه؟

الذهاب إلى الفراش والاستيقاظ في ساعات منتظمة هو مفتاح لتحسين حسب الخبراء، وهذا يعني عدم الإفراط في النوم ولكن التأكد من أنك مرتاح تماما، إنه مبلغ مختلف بالنسبة للجميع وغالبا ما تختلف النافذة قليلا، على سبيل المثال كونك بومة ليلية مقابل طائر مبكر.

وينصح الخبراء بالحفاظ على بيئة النوم مظلمة في الليل، وممارسة الرياضة بانتظام ولكن ليس قريبا جدا من وقت النوم، وعدم شرب الكحول والكافيين قبل النوم، وتجنب الوجبات الليلية الثقيلة.

حساب عمر النوم في الدراسة

استخدم الخبراء برنامج التعلم الآلي للتنبؤ بعمر النوم عن طريق إدخال بيانات دراسة النوم وعمر كل شخص في هذه البرامج.

يقول الخبراء: "هذا يخبرنا كيف يبدو متوسط ​​النوم في عمر معين"، وتتعرف الخوارزمية على الأنماط في البيانات وتستخدم تلك المعلومات للتنبؤ بعمر النوم، ويضيف الخبراء:"بمجرد إنشاء الخوارزمية، يمكننا استخدامها لتعيين أعمار إضافية للنوم. بالنسبة لبعض الأشخاص، يبدو عمر نومهم أكبر بكثير من عمرهم الزمني".

يقول مينوت: "يمكننا استخدام الفرق بين عمرهم الزمني وعمر نومهم للتنبؤ بالوفيات، بناء على فكرة أن عمر النوم الأكبر هو مؤشر على وجود مشكلة صحية، وبالفعل، وجدنا أن الأشخاص الذين لديهم سن نوم أكبر مقارنة بأعمارهم الفعلية معرضون لخطر متزايد للوفاة، بناء على نوم المرضى الذين تأخروا في النوم".

وبحسب الخبراء تنتج قلة النوم في عدة حالات مثل توقف التنفس أثناء النوم، والتنكس العصبي، والسمنة، والألم المزمن.

كشفت دراسة جديدة أن مستخلص البصل يمكن أن يخفض بشدة ارتفاع نسبة السكر في الدم، وادعى الخبراء أن هذا النوع من الخضار الموجود في كل منزل لديه "القدرة على علاج مرض السكري".

وقال المؤلف الرئيسي للدراسة أنتوني أوجيه من جامعة ولاية دلتا في أبراكا بنيجيريا في الاجتماع السنوي رقم 97 لجمعية الغدد الصماء في سان دييغو: "البصل رخيص ومتوفر ويستخدم كمكمل غذائي، ولديه القدرة على علاج مرضى السكري."

وتم خلال الدراسة الجديدة إعطاء ثلاث مجموعات من الفئران المصابة بداء السكري جرعات مختلفة من مستخلص البصل، كما أعطى الباحثون الدواء والبصل لثلاث مجموعات من الفئران غير المصابة بمرض السكر مع مستوى طبيعي من السكر في الدم كمجموعة تحكم.

وشهدت الفئران التي أعطيت 400 مجم و600 مجم من مستخلص البصل انخفاضا كبيرا في مستويات السكر في الدم بنسبة 50 في المائة و35 في المائة على التوالي.

كما خفض مستخلص البصل مستوى الكوليسترول الكلي في الفئران المصابة بداء السكري، وكانت الفئران غير المصابة بالسكري تكتسب وزنا، لكن أولئك الذين يعانون من هذه الحالة لم يزد وزنهم.

قال أوجية: "البصل ليس غنيا بالسعرات الحرارية،ومع ذلك، يبدو أنه يزيد من معدل الأيض وبالتالي يزيد من الشهية، مما يؤدي إلى زيادة التغذية، ونحن بحاجة إلى التحقيق في الآلية التي أدى بها البصل إلى خفض نسبة الجلوكوز في الدم، وليس لدينا تفسير حتى الآن".

ويعتقد بعض العلماء أنه لا أمل في علاج مرض السكري باستخدام البصل، قال الدكتور أنوب ميسرا، رئيس مركز Fortis CDOC للسكري في الهند: "وفقا لهذا المنطق، لم تكن الهند نقطة ساخنة لمرض السكري كما هي عليه اليوم، نحن نستهلك الكثير من البصل، فهو عنصر أساسي في المطبخ ولا يزال لدينا الكثير من مرضى السكري."

وأخبر Indian Express أنه سيكون "متسرعا للغاية في استخلاص استنتاجات محددة"، لكنه أضاف أنه ينبغي تكرار النتائج في التجارب البشرية.

وبحسب الخبراء يساعد النظام الغذائي الصحي في الحفاظ على الوزن منخفضا، وهو أمر مهم لمرضى السكري من النوع 1 والنوع 2، كما أنه يدير مستويات السكر في الدم ويقلل من خطر حدوث مضاعفات، مثل أمراض القلب أو الكلى.

قال باحثون إن سر فقدان الوزن يمكن أن يكون في الدماغ، بعد أن كشفوا النقاب عن الخلايا العصبية الحسية التي حددوها حديثا، والتي تنقل الرسائل من الأنسجة الدهنية إلى الدماغ.

ووفقا لموقع "ساينس ديلي": قال الدكتور لي يي، الأستاذ المشارك في علم الأعصاب في معهد سكريبس للأبحاث، والذي كان المؤلف الرئيسي المشارك لدراسة جديدة: "الآثار المترتبة على هذه النتيجة عميقة".

ووجدت الدراسة، التي نُشرت في مجلة Nature، أن الرسائل الموجهة للأنسجة الدهنية يمكن أن يبسطها الدماغ، وأنه يمكن أن يرسل رسائل مباشرة إلى الأنسجة الدهنية ويؤثر على عمليات التمثيل الغذائي في الجسم بدلا من الاستجابة للإشارات الهرمونية في الدم.

وبقيادة فريق من معهد سكريبس للأبحاث، طور المؤلفان المشاركان يي وأردم باتابوتيان طريقتين جديدتين للنظر في العلاقة بين الخلايا العصبية الحسية والأنسجة الدهنية.

واستخدموا أولا، طريقة تصوير تسمى HYBRiD جعلت أنسجة الفئران شفافة وسمحت لهم بتتبع مسارات الخلايا العصبية من خلال الدهون أو الأنسجة الدهنية.

ولمعرفة كيفية عمل الخلايا العصبية في الأنسجة الدهنية، استخدم الباحثون ثانيا، تقنية جديدة، أطلقوا عليها اسم ROOT، من أجل "ناقل رجعي محسّن لتتبع الأعضاء". وسمح لهم ذلك بتدمير أجزاء صغيرة من الخلايا العصبية الحسية في الأنسجة الدهنية بشكل انتقائي لملاحظة ما يحدث.

واكتشف الباحثون أن ما يقارب نصف هذه الخلايا العصبية لا تتصل بالجهاز العصبي الودي - شبكة الأعصاب التي تساعد الجسم على تعبئة استجابة "القتال أو الهروب"، ولكن بدلا من ذلك، وفقا لما ذكره تقرير موقع "ساينس ديلي"، بالعقد الجذرية الظهرية، "منطقة من الدماغ تنشأ فيها جميع الخلايا العصبية الحسية"، وهي المسؤولة عن إطلاق وإرسال الإشارات إلى بقية الجهاز العصبي حول المعلومات التي تلقوها.

وعندما تم إسكات الاتصال العصبي الحسي، بدأ الجهاز العصبي الودي في تحويل الخلايا الدهنية البيضاء إلى دهون بنية، والتي يمكنها بعد ذلك حرق السعرات الحرارية من خلال عملية تسمى التوليد الحراري وتسريع عمليات حرق الدهون في الجسم.

وقبل الدراسة، اعتقد الباحثون أن الأعصاب في الدهون تنتمي في الغالب إلى الجهاز العصبي الودي وتتحول إلى مسارات حرق الدهون عندما يكون الجسم متوترا أو عند ممارسة الرياضة.

والآن، يتكهنون بأن إشارتين عصبيتين متعارضتين قد تعملان جنبا إلى جنب مع الجهاز العصبي لودي لتشغيل عمليات حرق الدهون بينما يوقف مسار الخلايا العصبية الحسية العملية.

وأوضح يي: "هذا يخبرنا أنه ليس هناك مجرد تعليمات ذات مقاس واحد يناسب الجميع بأن الدماغ يرسل الأنسجة الدهنية. إنها أكثر دقة من ذلك، ويعمل هذان النوعان من الخلايا العصبية كدواسة غاز وفرامل لحرق الدهون".

وفي الثدييات، تخزن الأنسجة الدهنية الطاقة في شكل خلايا دهنية وتطلق تلك المخزونات عندما يحتاج الجسم إلى الطاقة، كما تتحكم في الهرمونات وتصدر إشارات للجزيئات المتعلقة بالجوع والتمثيل الغذائي. وغالبا ما يتم خلط تخزين الطاقة والإشارات في أمراض مثل مرض السكري وأمراض الكبد الدهنية وتصلب الشرايين والسمنة.

وأشار موقع "ساينس ديلي": "لا يعرف الفريق حتى الآن بالضبط الرسائل التي تنقلها الخلايا العصبية الحسية إلى الدماغ من الأنسجة الدهنية، فقط أن الاتصالات والإشارات هي المفتاح للحفاظ على صحة الدهون".