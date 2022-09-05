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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت مدينة تشنجدو في جنوب غرب الصين تمديد قيود الإغلاق بينما فرضت شنتشن، مركز التكنولوجيا في الجنوب، قيودا تدريجيا لمكافحة كورونا.

الصين.. تشنجدو تمدد إغلاقات كورونا على 21 مليون نسمة

وأعلنت شنتشن، التي فرضت قيود إغلاق السبت، جولة جديدة من اختبارات كوفيد-19 وتعهدت "بتعبئة جميع الموارد المتاحة، وحشد جميع القوات، واتخاذ جميع الإجراءات الممكنة" للقضاء على الجائحة.

بشكل منفصل، قالت مدينة تشنجدو، التي فرضت قيود الإغلاق على سكانها البالغ عددهم 21 مليون نسمة، الخميس، إن القيود ستظل سارية على معظم أنحاء المدينة، وإنها ستجري المزيد من الاختبارات الجماعية بداية من الإثنين حتى الأربعاء.

وتتمسك الصين بسياستها الصارمة الخاصة الهادفة إلى "صفر كوفيد"، حتى في الوقت الذي خففت فيه معظم الدول القيود واختارت التعايش مع الفيروس. ونتيجة لذلك، أصبحت حالات التفشي الجديدة تشكل تهديدا كبيرا لثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وفي الوقت الحالي، تخضع 33 مدينة للإغلاق الجزئي أو الكامل، مما يؤثر على أكثر من 65 مليون مواطن، وفقا لتقدير المجلة المالية الصينية سايشين.

وفي شنتشن، المدينة التي يبلغ عدد سكانها 18 مليون نسمة، قال مسؤول إن المخاطر لا تزال كبيرة. وسجلت المدينة 89 إصابة جديدة منقولة محليا بفيروس كورونا، السبت، مقارنة مع 87 إصابة في اليوم السابق.

وتسببت الإغلاقات في تجدد الضبابية المرتبطة بالاقتصاد وموعد بدء العام الدراسي للبعض، فيما تعكس الإجراءات الجديدة، المقرر أن تستمر بضعة أيام فقط، إصرار الصين على سياسة "صفر كوفيد" التي تهدف إلى القضاء على كل تفش عند حدوثه.

شهدت الصين منذ أغسطس/آب الماضي وحتى اليوم، أسوأ موجة حرارة لها منذ 60 عاما؛ لتشهد الأنهار تراجعا حادا في منسوبها في جميع أنحاء البلاد.

هذا الجفاف، دفع الحكومة المركزية إلى إعلان حالة الطوارئ الوطنية الأولى للجفاف لهذا العام؛ وقد أدى ذلك إلى اضطرار جنوب البلاد الذي يعتمد على الطاقة الكهرومائية إلى تقنين الطاقة من خلال إغلاق المصانع، بما في ذلك تلك التي تزود شركات متعددة الجنسيات بقطع غيار السيارات والرقائق الدقيقة.



تشير تقارير الأمم المتحدة إلى أن موجات الجفاف أكثر تواترًا وطويلة الأمد وقد تمتد خلال سنوات لاحقة لفترات أطول، وسط حالات عالمية مماثلة تكشف التغير المناخي الذي يشهده العالم.



ومع تقنين الصين للطاقة الكهرومائية بسبب موجات الجفاف، والتحذير من تكرار هذه الحالات الجوية المتطرفة بشكل سنوي خلال العقود القادمة، تحتاج الشركات متعددة الجنسيات إلى إعادة التفكير في سلاسل التوريد.

يبدو أن هناك الآن مشكلة أخرى يجب إضافتها إلى القائمة المتزايدة من العوامل التي تعطل سلاسل التوريد العالمية: ألا وهي الجفاف، والذي ضرب أنهارا في أوروبا بصدارة نهر الراين الذي عطل إمدادات الفحم وقطع الغيار في ألمانيا.

وفقا لتقرير حديث للأمم المتحدة بعنوان "الجفاف في أرقام 2022"، أصبحت حالات الجفاف على مستوى العالم أكثر تواترًا وطولًا، ومن بين جميع الكوارث الطبيعية التي تتسبب في أكبر الخسائر في الأرواح البشرية.

يكشف التقرير أنه بين عامي 1970 و2019، شكلت مخاطر الطقس والمناخ والمياه 50% من الكوارث على مستوى العالم، و45% من الوفيات المرتبطة بالكوارث (650000)، معظمها في البلدان النامية.

هذه الأرقام أكثر واقعية إذا أخذنا في الاعتبار أن الجفاف كان مسؤولًا عن 15% فقط من الكوارث الطبيعية في هذه الفترة.

ولكن بالإضافة إلى التكلفة المروعة لحياة الإنسان (والحيوان)، فإن للجفاف أيضا تأثيرا كبيرا على استقرار سلاسل التوريد العالمية، حيث تشعر الولايات المتحدة والصين بآثار نقص المياه أكثر من معظمها.

في الولايات المتحدة، أمرت الحكومة الفيدرالية مؤخرا ولاية نيفادا وأريزونا بخفض حجم المياه التي تسحبها كل ولاية من نهر كولورادو الذي كان يوما ما عظيما، بنسبة خفض تصل إلى 21%.

حيث تضاءلت الخزانات التي تغذي النهر إلى 28% من السعة القصوى؛ وفي العام المقبل، من المتوقع أن تجري الولايات تخفيضات أكثر حدة.

من الناحية الاقتصادية، القطاع الأكثر عرضة للجفاف هو الزراعة؛ ووفقا لتحليل الجفاف الذي أجرته جامعة كاليفورنيا، كلف الجفاف في الولايات المتحدة في عام 2021 قطاع الزراعة في كاليفورنيا نحو 1.1 مليار دولار أمريكي ونحو 8750 وظيفة بدوام كامل وجزئي.

وخلص التقرير إلى أنه مع أخذ التأثير على القطاعات الاقتصادية الأخرى في الاعتبار، يقدر التأثير الإجمالي بنحو 1.7 مليار دولار و14.634 وظيفة بدوام كامل وجزئي مفقودة.

مع تضرر إمدادات الحبوب العالمية بالفعل بسبب الحرب المستمرة في أوكرانيا، فإن أية مشاكل طويلة الأجل مع إنتاج الحبوب في الولايات المتحدة لن تفعل الكثير لتخفيف الوضع.

ولكن في الصين، يتم الشعور بأكبر تأثير اقتصادي للجفاف، وليس فقط داخل حدود البلاد؛ التأثير عالمي، لأن العديد من سلاسل التوريد العالمية تعتمد على العمالة الصينية.

تشهد الصين حاليا أسوأ موجة حرارة لها منذ 60 عاما؛ حيث كشفت الحرارة عن قيعان الأنهار والبحيرات في جميع أنحاء البلاد، مما دفع الحكومة المركزية إلى إعلان حالة الطوارئ الوطنية الأولى للجفاف لهذا العام.

وفقا لرويترز، وسعت المناطق المحروقة في جنوب غرب الصين القيود المفروضة على استهلاك الطاقة في 22 أغسطس/آب الماضي. وبدأت تقنين الطاقة بالفعل في التأثير على سلاسل التوريد العالمية المثقلة بالفعل، وفقًا لتقارير Fortune.

إيمون باريت من مجلة Fortune أن سلاسل التوريد العالمية "غير مستعدة لمواجهة الجفاف الصيني الذي يمكن أن يعطل أنماط تجارة الحبوب وإنتاج المواد الصناعية الرئيسية عبر قارات متعددة".

ويمضي التقرير مشيرا إلى أن الجفاف يقدم حجة أخرى لـ "فصل سلاسل التوريد عن الصين".

باريت: "لقد تذوق صانعو السيارات وشركات تصنيع أشباه الموصلات كيف يمكن لنقص المياه في الصين أن يقلب خطوط الإنتاج الخاصة بهم الشهر الماضي فقط، عندما أمرت مقاطعة سيتشوان - وهي مركز تصنيع رئيسي لكليهما - بإغلاق المصانع للحفاظ على الكهرباء".

ويضيف أن الحرارة ليست السبب الوحيد لنقص المياه في الصين، لأن الدولة "تفرض طلبا هائلا على إمداداتها النادرة بشكل مقلق من المياه".

يستشهد باريت كمثال على نصيب الفرد من إمدادات المياه في سهل شمال الصين، وهي منطقة من المقاطعات المحيطة ببكين؛ "توفر المياه أقل بنسبة 50% من تعريف الأمم المتحدة "لندرة المياه الحادة"' ويثير القلق عندما أشار أن المنطقة تنتج أيضا 60% من القمح الصيني.

ويشير أيضًا إلى أنه منذ عام 2003، أنفقت الحكومة الصينية أكثر من 60 مليار دولار أمريكي على خطة بنية تحتية ضخمة لتحويل المياه من جنوب البلاد الخصب لتغذية شمالها الجاف.