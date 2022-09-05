شكرا لقرائتكم خبر عن تضرر 19 ألف أسرة نازحة من الأمطار بمحافظة مأرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين بمحافظة مأرب، تضرر 19 ألف أسرة نازحة من الأمطار فى المأرب، داعية فى الوقت ذاته إلى ضرورة إغاثة المتضررين.

وجددت الوحدة التنفيذية، فى تقرير لها، حسبما نقلت قناة "اليمن" الإخبارية اليوم الاثنين، ندائها الإنساني لمساعدة المنكوبين فى مخيمات النزوح من الأمطار والسيول والرياح التى شهدتها المحافظة خلال يوليو وأغسطس الماضيين، جراء التغيرات المناخية والمنخفض الجوي.

وقالت إن الوضع الإنساني للنازحين في المخيمات المتضررة مزر للغاية، وأن التدخلات الحالية لشركاء العمل الإنسانى لا تكف ولم تعالج المشاكل والأضرار الناتجة عن المنخفض الجوي الذي جعل من الوضع كارثة حقيقية .

يذكر أن محافظة مأرب ومحافظات أخرى شهدت سيولا وأمطارا جارفة جراء المنخفض الجوى، ما تسبب بمضاعفة معاناة النازحين الذين يفتقرون لأبسط الخدمات الأساسية .

