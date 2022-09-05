شكرا لقرائتكم خبر عن كوريا الجنوبية وسلطنة عمان تبحثان تأمين الطاقة فى ظل ارتفاع أسعار الغاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير التجارة والصناعة والطاقة الكورى الجنوبى لى تشانغ-يونغ أهمية تأمين سلسلة التوريد المستقرة للطاقة بين كوريا الجنوبية وسلطنة عمان فى الوقت الذى ترتفع فيه أسعار الغاز الطبيعى المسال (LNG) بشكل حاد بسبب حالة عدم اليقين المتزايدة فى سوق الغاز الدولى، داعيا إلى الحفاظ على التعاون الوثيق بين البلدين.

وناقش لى - وفقا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" اليوم الاثنين، مع وزير الطاقة والمعادن العماني سالم بن ناصر العوفي الذي يقوم بزيارة كوريا الجنوبية - سبل التعاون في سلسلة التوريد للطاقة ومشاركة الشركات الكورية الجنوبية في مشاريع بسلطنة عمان.

وطلب الوزير لي من الحكومة العمانية إيلاء الاهتمام الخاص وتقديم الدعم لكي تشارك الشركات الكورية الجنوبية في مشاريع يتم تنفيذها في سلطنة عمان، بما في ذلك مشروع مجمع "الدقم" للبتروكيماويات ومشروع توليد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح ومشروع الهيدروجين باستخدام الطاقات المتجددة.

واتفق الوزيران على البحث عن سبل التعاون في مجال الهيدروجين، مثل إنتاج الهيدروجين الأخضر وإنشاء سلسلة توريد الهيدروجين في الخارج والمركبات العاملة بالهيدروجين وخلايا الوقود.

كما طلب الوزير لي من الحكومة العمانية دعم جهود كوريا الجنوبية لاستضافة معرض إكسبو العالمي 2030 في بوسان.

يذكر أن سلطنة عمان تعد رابع أكبر مورد للغاز الطبيعي المسال إلى كوريا الجنوبية في العالم، وتعد كوريا الجنوبية أكبر مستورد للغاز الطبيعي المسال من سلطنة عمان.