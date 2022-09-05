شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل مواطن يمنى جراء انفجار لغم حوثى فى محافظة الحديدة غربى البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لقى مواطن يمنى مصرعه، جراء انفجار لغم زرعته جماعة الحوثى بمحافظة الحديدة غربى اليمن .

وقال المرصد اليمنى للألغام، وفقا لقناة "اليمن" الإخبارية اليوم الاثنين، إن المواطن محمد أحمد دوبله، قتل متأثرا بجراحه نتيجة انفجار لغم للحوثيين، أثناء قيادته مركبة مدنية لنقل مواد بناء، فى منطقة المقانع بمديرية حيس جنوبي الحديدة .

وكان المرصد قد أعلن الاثنين الماضى عن مقتل مواطن يمني إثر انفجار لغم أرضى بمدينة الحديدة.

وأوضح أن المواطن "وهبى حسن محمد" البالغ من العمر 24 عاما قتل نتيجة انفجار لغم فى مديرية الحوك جنوب رب مدينة الحديدة الساحلية.

جدير بالذكر أن تقارير حقوقية ورسمية أعلنت سابقا أن الألغام التي زرعتها جماعة الحوثى الإرهابية، تسببت بمقتل وإصابة آلاف المدنيين في مختلف محافظات الجمهورية، خلال سنوات الحرب.