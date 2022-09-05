شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل صحفى فلسطينى جراء تعرضه لإطلاق نار داخل الخط الأخضر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لقى صحفى فلسطينى يدعى نضال إغبارية حتفه من أم الفحم داخل الخط الأخضر جراء تعرضه لإطلاق نار بالمدينة خلال تواجده داخل سيارته .

وقالت مصادر طبية إن إغبارية أصيب بعيارات نارية في القسم العلوى من جسده الليلة الماضية، ما أسفر عن إصابته بجروح حرجة، وجرت عمليات الإنعاش له، بيد أنه جرى إقرار وفاته بعد فشل محاولات إنقاذ حياته.

كان منزل إغبارية سبق أن تعرض لوابل من الرصاص في شهر يونيو 2020 .