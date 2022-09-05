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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية ابتعاث 11 باحثا للحصول على درجة الماجستير من كبرى الجامعات العالمية والمحلية في مجالات تخصصاتهم، وذلك ضمن تدشين المرحلة الثانية (المتوسطة) من برنامج "الباحث الاستراتيجي".

مركز "الإمارات للدراسات" يبتعث 11 باحثا للحصول على الماجستير

كما أعلن المركز الاستمرار في تأهيل بقية الباحثين لحين ابتعاثهم للدراسات العليا.



ويقدم المركز لباحثيه مجموعة منتقاة من الدورات والبرامج البحثية المتقدمة في إطار إعداد كوادر إماراتية رفيعة المستوى قادرة على التحليل العلمي للأحداث والتطورات المحلية والإقليمية والدولية في مختلف المجالات الاستراتيجية.

ويعمل المركز كذلك على تعزيز القدرات والكفاءات العاملة في المركز، ورفد المجتمع بنخبة من المحللين الاستراتيجيين المواطنين في القطاعات والتخصصات البحثية المختلفة.

دعم يقود لإعداد كوكبة متميزة من الباحثين

بدوره، قال الدكتور سلطان محمد النعيمي، مدير عام مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، إن ما نحظى به من دعم وتوجيهات من الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، والشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، رئيس مجلس أمناء مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، فيما يتعلّق بالاستثمار الأمثل في الموارد البشرية المواطنة، وتعزيز قدراتها وإمكانياتها البحثية، كان الدافع والمحفز الرئيسي إلى رسم الخطط الواضحة لإعداد كوكبة متميزة من الباحثين ورسم مسار تأهيلي واضح المعالم والغايات.

وأشار إلى أن المرحلة الثانية (المتوسطة) من برنامج "الباحث الاستراتيجي" بمثابة نقلة نوعية في هذا البرنامج، حيث إن ابتعاث عدد من كوادرنا الشابة لمواصلة دراساتهم العليا يعني صقل مواهبهم وقدراتهم العلمية والبحثية بصورة أفضل، ليكونوا نواة لجيل جديد من الباحثين والمتخصصين في العديد من مجالات العلوم والمعرفة، قادر على أداء أدوار محورية في بناء الوعي الفكري لدى المجتمع وأفراده.

نحو الوصول بالباحثين إلى مصاف الخبراء في مختلف التخصصات

من جانبه، قال عادل صنقور، مدير قطاع الدراسات الاستراتيجية، إن وجود كوكبة من الباحثين من حَمَلة الشهادات العليا في مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية هدف منشود للوصول بهذه النخبة إلى مصاف الخبراء في مختلف التخصصات بما يخدم أهداف المركز.

وقال عبيد الزعابي، الباحث في قطاع الدراسات، إن "استكمالي الدراسات العليا يأتي بصفته خطوة مهمَّة لفهم أعمق للتخصص، والانتقال لاحقًا إلى المنظور الاستراتيجي في فهم القضايا التي تهم دولة الإمارات".

تعزيز المعارف والمهارات التحليلية

وأفاد الباحثان المساعدان زايد الكيومي وعبدالرحمن الحمادي بأن استكمال الدراسات العليا في التخصص نفسه سيسهم في تعزيز معارفهما ومهاراتهما التحليلية تمهيدًا للانتقال إلى الدراسات الاستراتيجية الشمولية عبر توظيف مخرجاتها لتقديم منتجات بحثية، واستشراف المستقبل بطريقة منهجية يدعمها الفهم العميق لدوائر التخصص.

تعزيز حضور المرأة في الناتج الفكري الإماراتي

وقالت الباحثات المساعدات مريم الظهوري وفاطمة الزيودي وخلود العامري إن فرصة الالتحاق ببرنامج الماجستير تعد أحد الأهداف لتعزيز مسيرتهن البحثية والوصول بطموحهن إلى مصاف الخبراء في تخصصاتهن، وتعزيز حضور المرأة في الناتج الفكري الإماراتي.

وتأتي المرحلة الثانية من برنامج "الباحث الاستراتيجي" استكمالًا للمرحلة الأولى، التي تتكون من برامج دراسية متخصصة تمتد شهورا عدة، وتعقد داخل مقر المركز، ويتم من خلالها تأهيل الكوادر المواطنة للالتحاق بالمرحلة الثانية.

وصُمِّمت المرحلة الأولى وفق خطة متكاملة للنهوض بمعارف هذه الكوادر وإمكانياتها، وخاصة في مجال الدراسات الاستراتيجية والبحث العلمي، إذ اختيرت مساقاتها لتساعد المنتسبين على فهم الأبعاد المختلفة للبحث العلمي والدراسات البحثية، واكتساب مهارات التحليل، والخروج باستنتاجات منطقية تستشرف المستقبل، وتُقدَّم لاحقًا في منتجات بحثية متميزة.