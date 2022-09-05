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رئيسا الجزائر وإيطاليا يؤكدان متانة العلاقات الثنائية بين البلدين

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القاهرة - سامية سيد - أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، ونظيره الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، متانة العلاقات المتميزة بين البلدين في العديد من المجالات.


جاء ذلك وفق بيان صادر عن الرئاسة الجزائرية خلال الاتصال الهاتفي، الذي أجراه تبون، اليوم الأحد مع الرئيس الإيطالي .


وبحث الرئيسان، خلال الاتصال، سبل تسريع تطبيق نتائج زيارتي قيادتي البلدين إلى الجزائر وروما، ومختلف القرارات المتخذة لصالح الشعبين، مؤكدين أيضا، على إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة بين البلدين للتنسيق والتشاور الدائمين.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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