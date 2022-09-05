شكرا لقرائتكم خبر عن رئيسا الجزائر وإيطاليا يؤكدان متانة العلاقات الثنائية بين البلدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، ونظيره الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، متانة العلاقات المتميزة بين البلدين في العديد من المجالات.



جاء ذلك وفق بيان صادر عن الرئاسة الجزائرية خلال الاتصال الهاتفي، الذي أجراه تبون، اليوم الأحد مع الرئيس الإيطالي .



وبحث الرئيسان، خلال الاتصال، سبل تسريع تطبيق نتائج زيارتي قيادتي البلدين إلى الجزائر وروما، ومختلف القرارات المتخذة لصالح الشعبين، مؤكدين أيضا، على إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة بين البلدين للتنسيق والتشاور الدائمين.