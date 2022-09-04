شكرا لقرائتكم خبر عن العراق: مقتل 3 إرهابيين خلال عملية "الإرادة الصلبة" الأمنية في كركوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، اليوم الأحد، مقتل 3 إرهابيين وتدمير وكرين لهم، في محافظة كركوك.



وذكرت الخلية، في بيان أوردته قناة السومرية نيوز، أن قطاعات المقر المتقدم للعمليات المشتركة في كركوك وخلال عملية "الإرادة الصلبة"، في مرحلتها السادسة، تمكنت من تدمير وكرين للإرهابيين وقتل ٣ إرهابيين والعثور على ٤ عبوات ناسفة و٣ مقذوفات مدفعية وحزام ناسف ودراجة نارية و٣ بنادق.