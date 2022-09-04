شكرا لقرائتكم خبر عن كييف: سيتم منع النساء المجندات بالخدمة العسكرية من مغادرة أوكرانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المحامي بوزارة الدفاع الأوكرانية فلاديمير سميلكا، إنه سيتم منع النساء المجندات بالخدمة العسكرية من مغادرة أوكرانيا، وفقا لروسيا اليوم.

وقال المحامي بوزارة الدفاع الأوكرانية إنه اعتبارا من بداية أكتوبر، يجب على النساء ذوات المهن التسجيل في الجيش، موضحا أن القيود ذاتها تنطبق على النساء اللاتي يخضعن للخدمة العسكرية مثل الرجال، ولا يمكنهن السفر إلى الخارج أثناء الأحكام العرفية.

وتابعت وزارة الدفاع الأوكرانية أنها ترغب بمواكبة معايير الناتو قائلة: أولا وقبل كل شيء، هذا تمليه المساواة بين الجنسين. نظرا لأننا نقترب من معايير الناتو، فإننا نتحرك نحوها ليس فقط في التسلح، ولكن أيضا في التسجيل العسكري، على حد سواء بالنسبة للنساء والرجال.