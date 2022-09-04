شكرا لقرائتكم خبر عن منظمة دولية تحذر من انتشار الأوبئة في اليمن جراء الأمطار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذرت منظمة "أوكسفام" الدولية، اليوم الأحد من انتشار الأوبئة في اليمن، جراء الأمطار التي تضرب اليمن منذ منتصف يوليو الماضي.



وقالت المنظمة - في بيان نشرته على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي وأوردته قناة اليمن الفضائية - "إن اليمن شهد منذ منتصف شهر يوليو هطول أمطار غزيرة وفيضانات واسعة النطاق، مما أدى إلى تدمير سبل العيش والمأوى والمحاصيل والمؤن الغذائية لآلاف الأسر اليمنية"، مشيرا إلى أن هذا يدعو لتنامي قلق كبير بشأن مخاطر الأوبئة واحتمالات انتشارها، مثل الكوليرا والملاريا والدفتيريا وهي حالات شائعة الحدوث بعد مواسم الأمطار المعتادة.



وبحسب البيان، فإن نحو 36 ألفا و205 أسر "معظمهم من النازحين داخليا" في 85 مديرية في 16 محافظة من أصل 23 محافظة في اليمن، تضررت نتيجة الأمطار والفيضانات وكانت محافظات حجة والجوف والحديدة وأمانة العاصمة ومأرب وصنعاء من بين الأكثر تضررا.



ولفت البيان إلى تزايد مخاطر التعرض للألغام الأرضية، والذخائر التي لم تنفجر بعد، والمتفجرات من مخلفات الحرب حيث تساهم مياه الفيضانات في جرف التربة وإظهار العديد منها ونقلها من مواقعها.



ونوه إلى أن الأمطار الغزيرة والفيضانات، فاقمت من سوء إحدى أكبر الأزمات الإنسانية في العالم، مشيراً إلى أنه بعد سبع سنوات من الحرب، يحتاج أكثر من 23.4 مليون شخص "ما يقرب من ثلاثة أرباع السكان" إلى المساعدة الإنسانية، كما يعاني 3.5 مليون شخص في اليمن من سوء التغذية الحاد ويعاني 17.4 مليون شخص من الجوع، بينما أُجبر الصراع أكثر من 4.3 مليون شخص على ترك منازلهم.