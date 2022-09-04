شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة العربية ترحب بتعيين عبد الله باتيلي ممثلا خاصا للأمم المتحدة بليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحبت جامعة الدول العربية بتعيين عبدالله باتيلي، ممثلاً خاصاً جديداً لسكرتير عام الأمم المتحدة ورئيساً لبعثة الدعم الأممية في ليبيا؛ جاء ذلك علي لسان جمال رشدي المتحدث الرسمي بإسم الأمين العام.

ودعا المتحدث باسم الأمين العام، جمال رشدى، الأطراف الليبية إلى التعاون مع باثيلي ودعم مهمته معرباً عن الثقة في قيامه بمواصلة الجهود التي تضطلع بها الأمم المتحدة منذ فترة لإخراج ليبيا من حالة الانسداد السياسي التي تمر بها من خلال بلورة قاعدة دستورية وقانونية متوافق عليها وتُجرى على أساسها الانتخابات الوطنية المُنتظرة، بعد أن باتت مطلباً مُلحاً لقطاع عريض من الليبيين، وباعتبارها الطريق الأمثل الوحيد لتجديد شرعية المؤسسات الليبية.

وصرح رشدى بأن الأمين العام عبّر عن تطلعه لأن تشهد المرحلة المقبلة مزيداً من التعاون والتنسيق بين جامعة الدول العربية والأمم المتحدة بغية دعم الجهود الساعية إلى حلحلة الأزمة السياسية الحالية والسير قدماً لإجراء الانتخابات لمصلحة الشعب الليبي.