شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ما هو أسباب وعواقب فقدان السمع؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قالت البروفيسورة كريستيانه فولتر إن فقدان السمع له أسباب عدة، أبرزها التقدم في العمر والإصابات الناجمة عن الارتطام الشديد والتعرض المفرط للضوضاء.

ما هو أسباب وعواقب فقدان السمع؟



وأضافت طبيبة الأنف والأذن والحنجرة الألمانية أن فقدان السمع قد يرجع أيضًا إلى أمراض في الأذن مثل اضطرابات الدورة الدموية في الأذن الداخلية والتهاب الأذن الوسطى المزمن أو الحاد وانثقاب طبلة الأذن والأورام في القناة السمعية أو الأذن الوسطى.

كما قد يكون فقدان السمع عرضًا لبعض الأمراض مثل العدوى الفيروسية والبكتيرية وأمراض الأيض كالسكري وأمراض القلب والأوعية الدموية كالجلطات والسكتات الدماغية، بالإضافة إلى التوتر النفسي الشديد والمستمر.

عواقب لفقدان السمع

ومن جانبها، أوضحت البروفيسورة بيرجيت ماتسوريك أن فقدان السمع تترتب عليه عواقب وخيمة تتمثل في ارتفاع خطر السقوط وتراجع القدرات المعرفية.

وأضافت طبيبة الأنف والأذن والحنجرة الألمانية أن فقدان السمع يدفع المرضى أيضًا إلى العزلة الاجتماعية بسبب عدم القدرة على التواصل مع الآخرين، مما يرفع خطر الإصابة بالخرف والاكتئاب.

لذا شدّدت ماتسوريك على ضرورة علاج فقدان السمع على وجه السرعة، وذلك بواسطة السماعة الطبية، في حين تتطلب الحالات الصعبة (مثل انثقاب طبلة الأذن) الخضوع لجراحة.

فقدان السمع المفاجئ هو حالة طبية طارئة تحدث دون سابق إنذار، وغالبًا ما تُصيب أذن واحدة، وله أسباب عدة.

وتتمثل أعراض فقدان السمع المفاجئ في الشعور بالضغط في الأذن والإدراك المشوش للأصوات والشعور بالدوار والإحساس بوجود فراء حول صيوان الأذن.

وفي حالة فقدان السمع البسيط، غالبًا ما تزول هذه الأعراض في غضون يوم إلى يومين في ظل الراحة والهدوء. أما في حالة استمرار الأعراض لأكثر من يومين، فيجب حينئذ استشارة الطبيب لإجراء الفحوصات اللازمة لتحديد السبب الحقيقي الكامن وراء فقدان السمع المفاجيء وعلاجه في الوقت المناسب.

وعن الأسباب، أوضح طبيب الأنف والأذن والحنجرة الألماني البروفيسور جوتز لينرت أن هذه الحالة المرضية قد تحدث عند الإصابة باضطرابات الدورة الدموية في الأذن الداخلية والتشنجات الوعائية والعدوى الفيروسية وتجلط الدم وأمراض الأيض كداء السكري، بالإضافة إلى التعرض المستمر لضوضاء شديدة والتوتر النفسي.

يمكن أن يحدث فقدان السمع بسبب مجموعة متنوعة من العوامل كما يوضح المعهد الوطني للشيخوخة. سواء كان ذلك بسبب الضوضاء أو الشيخوخة أو المرض أو عوامل الوراثة، يمكن أن يسبب فقدان السمع صعوبات في حياة الناس اليومية، إذ أنهم قد يجدون صعوبة في متابعة المحادثات مع الأصدقاء والعائلة، وسماع النصائح الطبية، وأجراس الباب، وأجهزة الإنذار.

وقد يعاني كبار السن الذين يعانون من ضعف السمع أيضًا من مشاكل في الصحة العقلية، مثل الاكتئاب، حيث يصبحون أكثر انعزالًا عن الآخرين ويشعرون بالإحباط أو الإحراج من عدم فهم ما يقال.

وقد طور مقدمو المعينات السمعية وخبراء السمع في شركة “ري ساوند” اختبارًا مجانيًا للسمع عبر الإنترنت في موقع resound.com، لمساعدة أي شخص لفحص جودة السمع لديه. تم تطوير الاختبار للمساعدة في تحديد أي صعوبات قد يواجهها الأفراد في فهم الكلام، والتي قد تكون المعينات السمعية قادرة على المساعدة فيها.

وزودت كاتي أوجدن، مديرة التدريب في شركة “ري ساوند” موقع صحيفة إكسبرس البريطانية، بست علامات حصرية لفقدان السمع يجب على الأفراد البحث عنها في أنفسهم وأحبائهم، وتشمل ما يلي:

الطلب من الآخرين تكرار ما يقولون

يمكن لأي شخص أن يخطئ في سماع الأشياء من وقت لآخر ويحتاج إلى التكرار ليسمعه بشكل جيد، ولكن إذا كنت أنت أو أحد أفراد أسرتك تطلبون باستمرار تكرار ما يقوله الآخرون، فقد تكون هذه علامة على ضعف في السمع.

الشكوى من الصوت غير الواضح

غالبًا ما يشتكي أولئك الذين يعانون من ضعف السمع من الأشخاص الذين لا يتحدثون بوضوح أو يتمتمون. يمكن أن يكون هذا بسبب عدم قدرة الأشخاص الذين يعانون من ضعف السمع على سماع ترددات كلام عالية النبرة، وسماع حروف العلة التي هي صوت الكلمة، ولكن ليس الحروف الساكنة التي تمثل وضوح الكلمة ومعناها، مما يجعلهم يسمعون الصوت ولكن لا يفهمونه تمامًا.

صعوبة في المحادثات الهاتفية

إذا قمت أنت أو أحد أفراد أسرتك بتعيين مستوى صوت الهاتف المحمول على أقصى مستوى ممكن، أو كان عليك استخدام مكبر الصوت لسماع ما يقوله شخص ما على الطرف الآخر، فقد تكون هذه علامة على أنك تعاني من ضعف في السمع وتحتاج إلى سماعات.

الاستماع إلى التلفزيون بصوت عالٍ

قد يكون من الصعب على أولئك الذين يعانون من ضعف السمع متابعة البرامج التلفزيونية ذات الحوارات السريعة أو التي تحتوي على ضوضاء في الخلفية، مما يؤدي إلى استماعهم إلى التلفزيون بمستوى صوت أعلى بكثير.