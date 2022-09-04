شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا والعراق بصدد توقيع مذكرة تفاهم في مجال التدريب القضائي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مجلس القضاء الأعلى العراقي، اليوم الأحد، أن العراق وفرنسا بصدد توقيع مذكرة تفاهم في مجال التدريب القضائي.

وذكر المجلس - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - أن رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان استقبل اليوم السفير الفرنسي في العراق إيريك شوفاليه".

وأضاف أن زيدان اطلع على مسودة مذكرة التفاهم للتعاون المتبادل في مجال التدريب القضائي التي من المؤمل توقيعهما بين مجلس القضاء الأعلى والمدرسة الوطنية للقضاء في فرنسا".