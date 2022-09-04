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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - هناك عوامل عديدة تسبب حالة جفاف الفم، بعضها بسيط مثل التقدم في العمر وقلة شرب السوائل والتنفس من الفم والتدخين.

عوامل عديدة تسبب حالة جفاف الفم.. ما هي؟

قالت الجمعية الألمانية لجراحة الفم والوجه والفكين إن هناك أسباب خطيرة للإصابة بحالة جفاف الفم، مثل التهاب الجيوب الأنفية وأمراض الأيض كداء السكري والتهابات وأورام الغدة اللعابية وسرطان الفم.



أحيانا يكون جفاف الفم أثرا جانبيا لبعض الأدوية مثل أدوية ضغط الدم المرتفع وأدوية الصرع ومضادات الهيستامين والأدوية النفسية والمسكنات والمهدئات والمنومات، بالإضافة إلى العلاج الإشعاعي لأورام الرأس والرقبة، الذي يلحق ضررا بالغدد اللعابية، وفقا للجهة الطبية.

وأضافت الجمعية أن جفاف الفم يرفع خطر الإصابة بالتسوس والتهاب دواعم السن الذي يهدد بسقوط وفقدان الأسنان، ويمكن مواجهته من خلال تحفيز اللعاب عن طريق شرب السوائل بكثرة ومضغ الطعام جيدا ومضغ العلكة والإقلاع عن التدخين.

وشددت الجمعية على ضرورة استشارة الطبيب إذا لم تفلح هذه التدابير في مواجهة جفاف الفم، لا سيما إذا كان الجفاف مصحوبا بأعراض أخرى مثل تورم الغدد اللعابية وانبعاث رائحة كريهة من الفم وتغيرات طارئة على التذوق بالإضافة إلى صعوبات البلع والكلام ونزيف اللثة.



أول ما يلاحظه الناس عندما يقابلونك هو ابتسامتك، وللحصول عليها يستخدم الغالبية معجون الأسنان الذي يضرها أكثر ما ينفعها حسب دراسة جديدة.

يعد تنظيف الأسنان بالفرشاة والخيط طريقة جيدة لمنع تسوسها، ومع ذلك فإن هذه الطريقة لا تبيض الأسنان بشكل فعال.



وللحصول على تبييض أفضل غالبًا ما يلجأ الناس إلى العلاجات التي لا تستلزم وصفة طبية أو العلاجات الاحترافية التي تجمع بين المواد الهلامية المحتوية على بيروكسيد الهيدروجين والضوء الأزرق، ما ينتج عنه تفاعل كيميائي يزيل البقع.

ووفقًا لجمعية طب الأسنان الأمريكية، فإن هذا المزيج يزيل معظم اللون لكنه يولد أنواعًا من الأكسجين التفاعلي التي يمكنها تكسير المينا ويضر بالأسنان.

يريد الناس أسنانًا بيضاء لؤلؤية صحيّة لكي يكونوا أكثر ثقة عند رسم ابتسامة عريضة على الوجه، لكن معاجين الأسنان تزيل البقع السطحية فقط، ويمكن أن تضر علاجات التبييض بالمينا ما يؤدي إلى تسوس الأسنان وتغير اللون.

الآن، أبلغ الباحثون في ACS Applied Materials & Interfaces عن علاج هيدروجيل جديد يفكك الأغشية الحيوية المكونة للتجاويف ويبيض الأسنان دون إتلافها.

في السابق، قام كل من أولي وانج Xiaolei Wang ولان لياو Lan Liao وزملاؤهما بتعديل جزيئات ثاني أكسيد التيتانيوم النانوية للحصول على علاج تبييض أسنان أقل إتلافًا.

لا تزال هذه الطريقة تتطلب إضاءة زرقاء عالية الكثافة، والتي يمكن أن تلحق الضرر بالجلد والعينين المجاورتين، لذلك، أراد الفريق العثور على مادة يمكن تنشيطها بواسطة الضوء الأخضر، وهي بديل أكثر أمانًا لتبييض الأسنان ومنع تسوس الأسنان.

جمع الباحثون الجسيمات النانوية لأوكسيد كلوريد البزموت وجسيمات أكسيد النحاس النانوية وألجينات الصوديوم في خليط سميك.

بعد ذلك، قاموا بتغطية الخليط بالتساوي على سطح الأسنان الملتصقة بالشريحة ورش الخليط بمحلول كلوريد الكالسيوم، مما يشكل هيدروجيل شديد الالتصاق.

ثم اختبر الفريق المادة على الأسنان الملطخة بالقهوة والشاي وعصير التوت وصلصة الصويا ووضعوها في طبق معمل.

وبعد العلاج بالهيدروجيل والضوء الأخضر أصبحت الأسنان أكثر إشراقًا بمرور الوقت، ولم يكن هناك أي ضرر للمينا.

في مجموعة أخرى من التجارب، أظهر الفريق أن العلاج قتل 94% من البكتيريا في الأغشية الحيوية.

ولإثبات أن العلاج يمكن أن يعمل على الأسنان في الجسم الحي، استخدم الفريق الطريقة الجديدة على الفئران التي تم تلقيح أفواهها بالبكتيريا المكونة للتجاويف.

منع الهيدروجيل المنشط بالضوء الأخضر بشكل فعال من تشكيل التجاويف المتوسطة والعميقة على سطح أسنان الحيوانات.

ويقول الباحثون إن علاجهم الآمن والخالي من الفرشاة يمنع تسوس الأسنان ويبيض الأسنان بشكل فعال.

علاجات طبيعية لتبييض أسنانك



لا توجد ندرة في تقنيات تبييض الأسنان المتوفرة على الإنترنت، والتي تنصح المرء باستخدام أشياء مثل الفحم المنشط وصودا الخبز وخل التفاح لجعل الأسنان بيضاء ولامعة.

لكن بعضها قد يكون له آثار جانبية وقد يؤدي في النهاية إلى إتلاف الأسنان بدلًا من أن تكون مفيدة، لذا قدم موقع hindustantimes بعض الطرق الطبيعية يمكن أن تساعدك في الحفاظ على نظافة أسنانك وتجعل أسنانك أكثر بياضًا.

1- سحب الزيت

يُسمى حشو الزيت في الفم بالسحب بالزيت، وتساعد هذه الممارسة في إزالة الميكروبات من اللثة والأسنان وتخفيف تقرحات الفم، كما يعمل على تمرين عضلات الفم وبالتالي تقويتها.

2- أغصان النيم والبابول لتنظيف أسنانك

هذه الأعشاب مضادة للميكروبات، ويؤدي مضغها إلى إطلاق عوامل مضادة للبكتيريا تساعد في الحفاظ على صحة الفم.

3- حك اللسان

هذا مهم لتنظيف تجويف الفم وإزالة جميع السموم التي تسبب نمو البكتيريا التي تؤدي إلى تكوين البلاك.

4- غسل الفم بالأعشاب

استخدام أي غسول بالأعشاب يعمل كمطهر ممتاز للفم، وتساعد هذه الممارسة بالإضافة إلى الحفاظ على نظافة الفم في التخفيف من تقرحات الفم.

5- استخدام الفرشاة مرتين يوميا

من المهم تنظيف الأسنان بالفرشاة في كل مرة بعد الوجبات خاصة بعد تناول الأطعمة اللزجة مثل الشوكولاتة، ونظرًا لأنه من المستحيل تنظيف الأسنان بالفرشاة 4-5 مرات في اليوم فإن تنظيفها مرتين هو أقل ما يمكننا القيام به.