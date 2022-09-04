شكرا لقرائتكم خبر عن وسائل إعلام إسرائيلية: إصابة 4 إسرائيليين فى هجوم على حافلة بغور الأردن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، إن أربعة إسرائيليين على الأقل أصيبوا في إطلاق نار على حافلة إسرائيلية على طريق سريع رئيسي في غور الأردن.

ونسبت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" إلى الجيش الإسرائيلي قوله في بيان مقتضب" هناك متابعة لتفاصيل إطلاق النار بالقرب من مستوطنة الحمرا، والتي تأتي وسط تصاعد العنف في الضفة الغربية".

وقالت منظمة نجمة داوود الحمراء" إن مسعفيها يعالجون شخصين أصيبا بطلقات نارية، ووصفت حالتيهما بـ"المعتدلة".

وقالت القناة السابعة الإسرائيلية إن قوات إسرائيلية ألقت القبض على مشتبه بهما في إطلاق النار على الحافلة، فيما يتم البحث عن مشتبه به ثالث في الهجوم.