شكرا لقرائتكم خبر عن ليبيا: نسعى لتعزيز دور الجامعة العربية فى التوصل لتسوية شاملة للأزمة الليبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مندوب ليبيا لدى جامعة الدول العربية، عبد المطلب إدريس ثابت، إن ترؤس ليبيا للدورة 158 من مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين فرصة لدعم وتعزيز دور الجامعة لإيجاد تسوية شاملة للأزمة الليبية تتناغم مع قرارات الشرعية الدولية على أساس حوار وطني شامل كطريق وحيد للوصول إلى توافق على مسار دستورى لاجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية لتحقيق الاستقرار بالبلاد الذي يعد أمنية كل العرب.

وأكد، خلال كلمته أمام اجتماع مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين اليوم الأحد، على العمل في الوقت نفسه من خلال مظلة جامعة الدول العربية على الاهتمام بكافة القضايا الاخرى الهامة موضوع العمل العربي المشترك وعلى رأسها القضية الفلسطينية قضية كل العرب مؤكدا التمسك بالثوابت العربية وقرارات الشرعية بشأنها وصولاً إلى تكريس حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

وأضاف أن الظروف الاستثنائية و الصعبة التي يمر بها العالم اليوم وما يشهده من احداث متسارعة قد تؤدي إلى توسع بعض بؤر الصراع مما يوجب بذل المزيد من الجهد والعمل من أجل ضمان وجود موقف عربي مشترك يعزز الوجود العربي على الساحة الدولية، ويضمن كافة الحقوق والمراكز القانونية المستحقة لكافة الدول الأعضاء، موضحا أن هذا الهدف يمثل بؤرة الاهتمام خلال أعمال الدورة الجديدة.