مستشار الأمن القومى العراقى:نواجه تحديات كبيرة على رأسها الإرهاب والمخدرات

القاهرة - سامية سيد - أكد مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، اليوم الأحد، أن بلاده تواجه تحديات كبيرة على رأسها مكافحة الإرهاب والمخدرات، مشيدا في الوقت نفسه بدعوات القيادات السياسية للتهدئة والحفاظ على وحدة العراق.

وقال الأعرجي في كلمة له خلال معرض مكافحة الإرهاب والعمليات الخاصة والأمن السيبراني، إن العراق انتصر على تنظيم داعش الإرهابي إلا أنه لا يزال يواجه فلوله .

وأضاف وفقا لما أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية - أن معرض مكافحة الإرهاب والعمليات الخاصة والأمن السيبراني يهدف إلى الاستفادة من الخبرات العالمية لرفع قدرات القوات الأمنية، مشيرا إلى تعاون بلاده مع حلف شمال الأطلسي (الناتو) للاستفادة في مجال التصنيع والتجهيز العسكري.