شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر تسجل 21 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت الجزائر، 21 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، مع عدم تسجيل أي حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكرت وزارة الصحة الجزائرية - في بيان صحفي السبت - أن العدد الإجمالي لحالات الإصابات وصل إلى 270 ألفا و426 حالة، فيما بات العدد الإجمالي للمصابين، الذين تماثلوا للشفاء 182 ألفا و41 شخصا، كما استقر العدد الإجمالي للوفيات عند 6 آلاف و878 حالة.



وأوصت الوزارة، مواطنيها بضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية، والامتثال لقواعد الحجر الصحي.