شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار متوسطة إلى غزيرة تضرب منطقة جازان بالسعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توقع المركز الوطني للأرصاد أن تشهد منطقة جازان هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية وتساقط للبرد وجريان للسيول، على محافظات صبيا، أبو عريش، وصامطة، والطوال ، وضمد، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.

وأكدت الأرصاد السعودية أنه لاتزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيره للأتربة والغبار وزخات من البرد على مناطق جازان، عسير، الباحة ومرتفعات منطقة مكة المكرمة ويمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية.