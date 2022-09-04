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أمطار متوسطة إلى غزيرة تضرب منطقة جازان بالسعودية

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القاهرة - سامية سيد - توقع المركز الوطني للأرصاد أن تشهد منطقة جازان هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية وتساقط للبرد وجريان للسيول، على محافظات صبيا، أبو عريش، وصامطة، والطوال ، وضمد، حسبما ذكرت وكالة الأنباء .

وأكدت الأرصاد السعودية أنه لاتزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيره للأتربة والغبار وزخات من البرد على مناطق جازان، عسير، الباحة ومرتفعات منطقة مكة المكرمة ويمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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