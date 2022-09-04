شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تُدين بشدة التفجير الإرهابى الذى استهدف مسجداً فى "هيرات" الأفغانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدانت دولة الإمارات بشدة التفجير الإرهابي الذي استهدف مسجداً في مدينة "هيرات" الأفغانية؛ وأدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى الأبرياء.