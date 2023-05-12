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"الأوقاف" تفتتح اليوم 10 مساجد بالمحافظات منها 8 جديدة

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القاهرة - سامية سيد - تفتتح  وزارة الأوقاف 10 مساجد يوم الجمعة الموافق 12 / 5 / 2023م، منها 8 مساجد جديدة أو إحلالًا وتجديدًا، ومسجدان صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1 / 7 / 2022 م حتى تاريخه 1122 مسجدًا منها  905 مساجد جديدة أو إحلالًا وتجديدًا، و217 مسجدًًا صيانة وتطويرًا، وهي على النحو التالي:

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:

مديرية أوقاف الدقهلية

1الكبير – ميت أبو الحسين - أجا

2الرحمة – الملعب - بلقاس

مديرية أوقاف أسيوط

3العاشر من رمضان – العتمانية – البداري

4أولاد صلاح – الشيخ مساعد - ديروط

مديرية أوقاف المنيا

5الإيمان – بني حسن الشروق – أبو قرقاص

مديرية أوقاف البحيرة

6الكبير – الإمام مالك – وادي النطرون

مديرية أوقاف الشرقية

7الفتح - منشأة صهبرة – ديرب نجم

مديرية أوقاف الفيوم

8أبو حضرة -  مركز طامية

ثانيًا: مساجد الصيانة:

مديرية أوقاف جنوب سيناء

1عباد الرحمن –  ك 9 – مدينة أبو زنيمة

مديرية أوقاف الشرقية

2الكبير – كفر علي عبد النبي –  مركز أبو كبير.

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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