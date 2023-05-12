شكرا لقرائتكم خبر عن التزام حكومى بحماية الفئات المتضررة من الأزمات العالمية تنفيذا لتوجيهات الرئيس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير المالية الدكتور محمد معيط، في البيان المالي المقدم من السنة المالية الجديدة 2023/2024 المقدم إلى مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، التزام الحكومة المصرية بتوجيهات رئيس الجمهورية بتوفير وإتاحة أكبر قدر من المساندة والدعم للنشاط الاقتصادي، ولحماية ومساندة القطاعات والفئات المتضررة من الأزمات العالمية المتلاحقة.

وقال "معيط" إن هذا الالتزام بداية من استمرار الآثار السلبية لأزمة تفشى جائحة كورنا والآثار المترتبة على حرب روسيا وأوكرانيا وارتفاع أسعار الفائدة عالميا وبشكل كبير، فى ضوء تزايد الضغوط التضخمية وبشكل يضمن مساندة القطاعات الاقتصادية الأكثر تضرراً، والحفاظ على وحماية العامل المصرى، وضمان حدوث استقرار مجتمعى فى ظل تكاتف الجميع قيادة وشعباً وممثلين لهذا الشعب العظيم.

يشار إلى أن حجم الموازنة للعامة للدولة للعام المالى الجديد 2023/2024 (الاستخدامات العامة للدولة) بلغ نحو 4.3 تريليون جنيه مقابل 3.066 تريليون جنيه العام الجاري 2022/2023.

وتقسم الاستخدامات إلى ثلاث مكونات أساسية، أولها المصروفات، وتتمثل في المصروفات المرتبطة بأداء النشاط المباشر لوحدات وأجهزة الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولـة مـن أجـور ومستلزمات وفوائد ودعم ومصروفات عامـة أخـرى، بالإضافة إلى شراء الأصـول غير المالية "الإستثمارات" والثانية "حيازة الأصول المالية" وتمثل المدفوعات من الخزانة العامة للهيئات الاقتصادية والشركات في شكل قروض ومساهمات لمعالجة الإختلالات التمويلية في تلك الجهات، وأخيرا "سداد القروض"، وتتمثل في أقساط وإهلاك القروض المحلية والأجنبية وفقاً لمواعيد الاستحقاق المحددة لها.